Coronavirus Rhapsody: el hit viral del momento

Dana Jay Bein y Adrian Grimes son los autores de esta versión del memorable tema de Queen de 1975; Bohemian Rhapsody, pero ahora titulado “Coronavirus Rhapsody”.

"He recibido algunos comentarios que sugieren que lo que hemos hecho es ‘insensible’, pero quiero aclarar que no es así. Mi esposa trabaja en el sector de la salud y tengo dos hijos pequeños; sé muy bien cómo este virus podría afectar a mi familia”, comentó el vocalista. El autor también declaró “Espero que, incluso en estas circunstancias, podamos mantener el sentido del humor. Muchas personas afectadas por el coronavirus me han dicho cuánto aprecian esto. Les agradezco su comprensión en estos tiempos sin precedentes".

La canción con otra letra ya tiene más de tres millones de visualizaciones en YouTube.

Mirá el video: