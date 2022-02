Hardballing: la nueva tendencia para iniciar relaciones románticas

La búsqueda incansable por encontrar una pareja lleva a que los involucrados se puedan confundir al no saber con claridad qué busca la otra persona. Pero si algo nos ha enseñado la pandemia de salud es que no hay tiempo para estarlo perdiendo en inseguridades. Por ello, en la actualidad el nombre del juego se llama, en inglés: hardballing.

Sea a través de hacer ‘match’ en una app de citas o al salir con alguien con miras a formar una futura pareja, las personas cuando están solteras tienden a ver a otra gente, pero muchas veces no saben qué buscan exactamente ¿una aventura de una noche o la posibilidad de construir una pareja permanente?

Por ello, esta nueva tendencia que se impone, sobre todo, entre los millennials y los miembros de la Generación Z consiste en ser sinceros desde el principio y explicar tus intenciones y expectativas desde el principio.

No se trata de ser duro o parecer poco educado, sino de establecer con precisión, incluso antes de la primera cita, qué estás buscando. De esta forma la otra persona sabrá si le interesa seguir en contacto contigo o simplemente es mejor que cada uno siga su camino por separado.

No es que con el hardballing se haya perdido la idea del amor, simplemente es una época distinta en donde las personas esperan mayor certidumbre y ser claros con qué se pretende.

De esta forma sabrán qué esperar después de una primera cita y evitarse un mal momento cuando les dejan de contestar las llamadas o mensajes, el llamado ‘ghosting’ (ignorar a alguien de repente sin darle una explicación para ello).

En el trasfondo de esta conducta se esconde el hecho que la mayoría de los seres humanos no somos capaces de ser sinceros y hablar con claridad sobre nuestro sentimientos.

Por ello, el beneficio del hardballing es, justamente, evitarse esos momentos desagradables y desde un inicio saber a lo que van o no tener una expectativa errónea de lo que significa estarse viendo con esa persona en particular.

La difícil tarea de encontrar pareja

Internet modernizó el proceso de buscar pareja pero no necesariamente hizo más sencillo el encontrar el amor.

La experta en relaciones Lakshmi Rengarajan dice que hay muchos desafíos en el mundo actual, y que quizás las experiencias más comunes de las personas que buscan pareja online sean las del ‘ghosting’.

“Esto está impulsado por la cultura de las relaciones desechables de la era digital", dice Lakshmi. Ella argumenta que la cultura actual de las citas las ha convertido en un juego de quién consigue más, y esto se ha vuelto más importante que conocer lentamente a alguien.

“Pero después de ver finalmente el impacto colectivo de la cultura de las citas desechables, la gente está tratando de descubrir cómo contrarrestarlo", añadió. Y ahí es donde entra en juego el ‘hardballing’: un enfoque más honesto para eliminar el estrés y la ansiedad de las citas modernas.

Hacer citas en un espacio digital facilitó que las personas simplemente ignoren o bloqueen a alguien en lugar de tener una conversación incómoda. Existe un temor real de que te quedes atrás porque puede aparecer alguien más emocionante e interesante en cualquier momento.

La idea de las citas es construir una conexión y ver si se puede convertir en una relación: hay mucho gris en el mundo, por lo que no todo tiene que ser necesariamente blanco o negro.

El hardballing debería venir acompañado de cierta flexibilidad: la gente no debe acudir a citas con la mentalidad de que si esta persona no encaja en cada una de sus casillas, no obtendrá una segunda cita.

Para Lakshimi Rengarajan, la tendencia del hardballing se reduce a tener una sensación de control, después de lo que ha sido un par de años turbulentos para muchas personas. “Es una forma de protegernos", indicó.

Fuentes: Forbes y BBC