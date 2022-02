¿Cómo prevenir el bullying y cuáles son las señales de alerta?

En las últimas horas, el mundo se ve conmocionado por el trágico caso que tuvo lugar en Utah, Estados Unidos, donde un pequeño de 12 años se quitó la vida tras sufrir acoso escolar por parte de un compañero de clases.

Frente a esta grave problemática que se presenta en todos los sectores y estatus sociales, la psicóloga y fundadora del Equipo Anti Bullying Argentina (ABA), Candelaria Irazusta, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y explicó cómo se debe actuar para prevenir este flagelo que tanto daño hace a quienes lo padecen. “Estas noticias sacuden y nos hacen reflexionar. Este caso ha sido impactante y si no aparece así, lo dejamos de lado. Como papás tenemos que tomar conciencia e informarnos", señaló la especialista.

-¿Cuáles son los primeros indicios que tenemos que tener en cuenta si nuestros hijos sufren bullying?

-Cuando suceden estos casos que son tan impactantes a nivel mundial, despiertan alarmismo en los padres. Está bueno tomar conciencia, pero no irnos al extremo y pensar que no tenemos herramientas y sentir que es algo que no podemos prevenir, solucionar y detectar. Es fundamental informarnos.

-Es importante saber que el bullying no es lo mismo que un conflicto normal de la infancia. Esto no es sinónimo de bullying, se va a pelear con sus amigos, le va a pasar que no lo inviten, que sí lo inviten, cosas que les han pasado a todos los niños y es normal y esperable. Esta es una oportunidad pedagógica para los chicos para aprender a relacionarse con los demás.

-Sin embargo, algo totalmente distinto es cuando hay un caso de bullying, que es el acoso reiterado y sistemático en el tiempo de un chico que es víctima y recibe agresiones. Es un proceso que lleva tiempo y que, en general, se pueden observar ciertas señales.

-Suelen aparecer noticias en donde los padres se enteran que su hijo era víctima de bullying sin mostrar ninguna señal o conducta; eso es un caso atípico. En general, los chicos van demostrando señales. Lo que no pueden decir porque son chiquitos, están amenazados o no saben contar, lo expresan señales: dejan de hacer actividades que antes hacían, no pueden dormir, les duele la panza, entre otros síntomas.

-¿Se pueden notar hábitos en la conducta de no querer ir a la escuela o alguna descompostura o dolor corporal al volver de un lugar? No solo en la escuela, en cualquier lugar que visita

-Hay diferentes criterios, primero la cronicidad. Para haber cronicidad debe haber paso del tiempo, por un episodio de un día no puede haber caso de bullying. Tiene que haber un patrón sistemático de agresión hacia un compañero, que nos da tiempo para la detección. Si los padres estamos diariamente involucrados, estando atentos y averiguando los vínculos que tienen los chicos, vamos a tener posibilidad de prevenir y detectarlo, porque es algo que se da en el tiempo.

-Además, tiene que haber una intención de hacer daño, que no es lo mismo que con un conflicto que se da ocasionalmente o sin intención de hacerle mal a otro. Con el bullying sí hay una intención de que el otro esté en un lugar que le hace mal. Por otro lado, también el desbalance de poder, donde hay un chico o grupo que se siente muy poderoso y alguien en desigualdad de condiciones. Esto también se tiene que dar con tiempo.

-El tiempo nos da a los adultos un margen de detección. Los casos graves no se pudieron detectar e intervenir a tiempo, eso en general. Son casos de chicos que vienen mostrando un patrón donde están aislados, deprimidos, no duermen y escala la indefensión del chico y pensar que no hay solución. Muchas veces los chicos piden ayuda previa y no se los escucha, los casos graves son casos donde hay negligencia previa. Es importante para que los padres estemos atentos.