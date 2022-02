La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica muy frecuente, que se caracteriza por convulsiones recurrentes, que tienen que ver con descargas eléctricas en diferentes partes del cerebro y que se manifiestan a través de contracciones musculares involuntarias, pérdida de la conciencia, alteraciones del movimiento, de los sentidos y de otras funciones cognitivas.

De acuerdo con datos de la Liga Argentina contra la Epilepsia, una asociación internacional que clasifica tipos de convulsiones y síndromes epilépticos, en Argentina afecta a 1 de cada 100 personas. Además, según la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican alrededor de 5 millones de casos en el mundo.

Para profundizar sobre esta patología, María Vacarezza, neuropediatra del hospital Italiano de Buenos Aires, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y explicó cómo se debe actuar para ayudar a alguien ante una convulsión.

-¿Qué es una epilepsia?

-Es una enfermedad neurológica frecuente, el 1% de la población la padece. Es la reiteración de crisis epilépticas, estas pueden ser convulsiones o pueden crisis de otro tipo. A veces el paciente presenta ausencias, donde se desconecta por unos segundos, eso no implica que va a tener una convulsión. Es una enfermedad frecuente y tiene dos momentos de la vida, los menores de 5 años y los mayores de 65 donde es más prevalente.

¿Cómo se puede ayudar?

-Hay pacientes que tienen algo que se llama aura, que es una manifestación previa que es cuando el cerebro hace una descarga en una zona localizada. El paciente puede ver luces, sombras, cosas o si es auditiva puede sentir algún sonido repetitivo. Después, esa descarga se manifiesta en todo el cerebro y es cuando ocurre la convulsión generalizada. La gente cae al piso, tiene sacudidas del cuerpo y a veces pierde el control de esfínteres. Después el paciente queda en un período posterior en el cual está como muy dormido.

-Gran parte de los pacientes hacen la convulsión generalizada. Entonces puede estar hablando, manejando y caer al piso sin aura previa. Todo depende del tipo de epilepsia.

-¿Cuán frecuente es la epilepsia refractaria y qué tan grave es? ¿El aceite de cannabis ayuda?

-La epilepsia refractaria es cuando no responde a un tratamiento, quiere decir que a pesar de realizar un tratamiento adecuado con dos medicaciones diferentes es refractaria si no funcionan. Ocurre en uno de cada tres pacientes con epilepsia, 30% de los pacientes con epilepsia no tienen control adecuado con medicación. Ahí pasamos a otras líneas de tratamiento que son distintas, dentro de esas líneas está el cannabis, cirugía de la epilepsia o dieta cetogénica que es tratamiento basado en la alimentación.

-El cannabis funciona en un 30 a 40% de pacientes, según el tipo de epilepsia, ahí sí importa si el origen es genético o no. No es la panacea, nosotros la consideramos una medicación porque tiene efectos sobre el cerebro como cualquier fármaco. Ahora no está mal en cualquier paciente de epilepsia refractaria intentar tratarlo con cannabis en algún momento, pero hay que controlarlo como cualquier fármaco que tiene indicaciones precisas y efectos adversos. No es inocuo.

-Cuando uno habla de cannabis creen que están hablando de algo natural. Pero en realidad, el cannabis comercial es sintético también, no solo son los aceites que fabrican las familias y actúa sobre la química del cerebro. Para lo cual tiene un mecanismo en algún aspecto parecido a fármacos. Hay que manejarlo con recaudos e indicaciones precisas.