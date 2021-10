WhatsApp | Cuándo y en qué celulares dejará de funcionar

En la era que vivimos, las actualizaciones de los dispositivos son cruciales. Dentro de poco tiempo, una vez más WhatsApp -la app de mensajería más usada en todo el mundo- dejará de funcionar en varios smartphones.

A principios de año la empresa celebró un nuevo aniversario y publicó que "más de dos mil millones de usuarios recurren a WhatsApp cada mes para enviar 100 mil millones de mensajes y conectar más de mil millones de llamadas cada día. Pero claro, mantener el servicio para tanta gente requiere justo eso, un mantenimiento.

¿Por qué deja de funcionar WhatsApp en algunos dispositivos?

Para que tenga las mejores condiciones para sus usuarios y teniendo en cuenta el rápido y constante avance tecnológico, muchas veces la compañía tiene que arriesgarse a perder a algunas personas en vez de descuidar las actualizaciones necesarias para mejorar el servicio de la mayoría.

Entonces, deja de brindar soporte en algunos dispositivos para concentrarse en que los smartphones de última generación tengan un servicio óptimo de la app. Ahora publicó la lista de los celulares que antes de terminar el año van a dejar de recibir ese soporte.

¿Cuándo se va a dar esta actualización?

De acuerdo con el anuncio de la aplicación, dejaría de funcionar en noviembre de 2021 para dispositivos con sistema operativo igual o anterior a Android 4.0.3 y en los anteriores a iOS 9.

¿Cuáles son los celulares en los que deja de funcionar WhatsApp?

Son por lo menos cinco marcas importantes de celulares, principalmente con Android, que verán cómo varias de sus referencias dejarán de recibir el soporte oficial, porque se los empieza a considerar casi obsoletos. Acá, la lista completa:

Android

LG ➡ Lucid2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II y Optimus F3Q.

➡ Lucid2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II y Optimus F3Q. ZTE ➡ Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo.

➡ Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo. Huawei ➡ Ascend G740, Ascen Mate y Ascend D2.

➡ Ascend G740, Ascen Mate y Ascend D2. Sony ➡ Xperia M.

➡ Xperia M. Samsung ➡ Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

➡ Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2. Otras marcas ➡ Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 y THL W8.

Apple

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

¿La aplicación se frenará por completo?

No, no dejará de funcionar inmediatamente en esos dispositivos móviles. Pero un celular que no recibe soporte dejará de contar con las actualizaciones de seguridad, lo que afecta a su correcto funcionamiento (las actualizaciones son necesarias para que se mantenga activo) y además facilita que sea blanco de hackers o ciberdelincuentes que pueden robar información de los usuarios.

La solución, lamentablemente, es pensar en dejar de usar la aplicación en esos celulares o cambiarlos por modelos más nuevos.