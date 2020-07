En vivo, desde casa

El videoclip es un formato audiovisual que desde hace muchos años se instaló definitivamente entre el gusto del público gracias a cadenas como la pionera MTV y, en los últimos tiempos, a plataformas como YouTube y a otros canales de TV, dedicados exclusivamente a su difusión, como Quiero, Much Music, CMTV, HTV, entre otros, y aquí en Mendoza, Coope TV en el canal 36 de televisión abierta.

Desde casa

Músicos y cantantes de todo el mundo adoptaron el “vivo desde casa” o “live from home”, ya que el confinamiento permite hacer música, pero sin salir del hogar. Si se trata de un artista solo con su guitarra, piano o cualquier otro instrumento, la realización es más sencilla. En el caso de bandas ya es un poco más complejo: cada integrante, desde su casa, tiene que grabar el audio y video de su participación de manera individual, ya sea cantando como solista o tocando algún instrumento. Esto último requiere de una precisa mezcla de los sonidos y una sincronizada y creativa edición de video.

Los Decadentes, Destino San Javier, Jairo - Baglietto y su banda, Los Palmeras, No Te Va Gustar, Morat, Carlos Rivera, Bersuit, Juan Luis Guerra, Chino & Nacho, Bon Jovi, Il Divo, Keane, Mettalica, Toto, Crowded House, Tony Bennett, solo por nombrar algunos ejemplos, son artistas que propusieron el contacto con el público con clásicos y nuevas canciones.

Verdaderos himnos como “Imagine”, “Lean on Me”, “We Are The World”, “Sólo le pido a Dios”, “Color Esperanza”, “Como la cigarra”, “Resistiré”, “Cambiar el mundo”, entre otros, tuvieron su versión “desde casa” con la participación de varios y reconocidos artistas.

Otro fenómeno son las canciones compuestas en la cuarentena como “Juntos para siempre”, de los Decadentes, que comparten el video con artistas amigos, “Quédate en tu casa” con músicos españoles, “Besos de lejos” de Alejandro Lerner y, recientemente, “Pasará, pasará” con Leo García, León Gieco, Lito Vitale, Natalia Oreiro y Benito Cerati, entre otros, en homenaje a los voluntarios de Red Solidaria.

Streaming y redes sociales

Saliendo del formato clásico del videoclip, remarco un hecho artístico que creció exponencialmente en la pandemia: las transmisiones por streaming en sitios y redes sociales, ya sea realmente en vivo o grabado.

En Argentina, por ejemplo, músicos como Fito Páez, Pedro Aznar y Alejandro Lerner compartieron sus canciones directamente desde su casa por YouTube, Facebook e Instagram.

Ismael Serrano, Jesse & Joy, John Legend, Chris Martin de Coldplay, Manuel Turizo, Josh Groban, entre otros, fueron artistas internacionales que hicieron lo propio.

En el ámbito local los ciclos Mendoza en Casa (plataforma de contenidos culturales del gobierno provincial) y Conectate con Vos (Diario El Ciudadano) convocan a artistas de nuestro medio, en varios géneros, de gran calidad y reconocimiento popular.

El streaming se convirtió también en una posibilidad tecnológica para festivales y conciertos virtuales como el "One World: Together at Home", organizado por la OMS y Lady Gaga, una edición inédita del Quilmes Rock 2020, el Aurora Home Festival (de Mendoza al mundo) y hasta para celebrar el cumpleaños de Ringo Starr.

Una de las características de estas transmisiones es el espíritu solidario, ya que lo recaudado, en concepto de “ticket” de acceso o donaciones, es para ayudar económicamente a los trabajadores de la salud, a las investigaciones por el COVID-19, varias ONG y a diferentes comunidades.

Videos animados y en estudio

Otra particularidad de los clips musicales en época de pandemia es el recurso del dibujo animado. Dua Lipa, Estelares, Manuel Turizo, Reik, Zoé, La Oreja de Van Gogh, Pablo Alborán, The Weeknd, Morat, Camila, Luciano Pereyra, Bambi, entre otros, produjeron coloridos, simpáticos, artísticos y hasta emotivos videos de animación.

Por otra parte, un recurso, ya muy utilizado desde antes, es el registro del clip en el estudio de grabación. Allí se muestra a los artistas en su intimidad de trabajo creativo y de producción como así también el registro de voces e instrumentos.

Celular, espacios reducidos y ciudades vacías

Sin perder nada de calidad y por el contrario, algunos músicos grabaron su clip directamente con un celular en 4K, como es el caso de la artista mexicana Danna Paola en “Sola”.

Otra manera recurrente de realización es la del protagonista cantando, solo o acompañado, en espacios reducidos como cocinas (Becky G, Charlie Puth) terrazas (Benjamín Amadeo), jardines (Greeicy) habitaciones (Piso 21), livings (Ruggero) y en escenografías virtuales con la técnica del chroma key o pantalla verde (OneRepublic).

James Blunt en “Should I give it all up” utiliza el contenido visual de sus clips más reconocidos y construye una especie de “video reel” de toda su carrera.

Los míticos Rolling Stones en el video “Living in a ghost town”, incluyen imágenes de siete ciudades vacías por el confinamiento como un testimonio de la legendaria banda en este momento tan particular de la humanidad. Andrea Bocelli, por su parte, muestra lugares emblemáticos del mundo también vacios en “Amazing Grace”.

Letra y música

Finalmente, voy a destacar el uso del vídeo Lyric y del video audio, recursos ya utilizados desde antes, pero que se convirtieron en herramientas útiles en época de confinamiento para poder difundir una canción con escasos recursos técnicos, económicos y, sobre todo, humanos.

Tips para hacer un video con el celu