Informe de la ONU sugiere que un dron atacó a personas sin órdenes humanas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió un informe que menciona un hecho inédito hasta el momento, pero temido desde que se pensó como posible. El comunicado consigna que en el mes de junio de 2020, un dron de guerra modelo STM Kargu-2 fabricado en Turquía persiguió y atacó a un convoy de soldados pertenecientes a fuerzas afiliadas al militar libio Haftar que se encontraban en retirada.

Según agrega la ONU en el escrito, se trata de una acción de combate prohibida por el párrafo 9 del artículo 1970 dictado por el Consejo de Seguridad del organismo plurinacional en 2011. Los resultados de las pruebas efectuadas por corresponsales de Naciones Unidas aseguran que hay munición utilizada de dichos drones y que estos siguen operativos en Libia.

De acuerdo a lo constatado en el informe, "los vehículos aéreos de combate no tripulados se programaron para atacar objetivos sin requierir la conectividad de datos entre el operador y la munición", es decir, sin una autorización de ataque digitada por un humano. Si bien se ha reportado esta irregularidad hasta hoy sin precedentes, el informe no da detalles sobre el ataque, por lo que se presume que no hubo víctimas fatales.

Cómo son estos drones y para qué están preparados

Los Kargu-2 son fabricados por la empresa de armamentos turca Defense Technologies Engineering and Trade Inc (STM), y corresponden a la segunda generación de drones diseñados para atacar en enjambre y de forma autónoma. Pesan unos 7kg y pueden volar durante aproximadamente 30 minutos a una velovidad máxima de 145km/h.

Según la descripción proporcionada por STM, se trata de armamento capacitado para "guerra asimétrica y lucha antiterrorista". A raíz de la investigación de el presunto ataque autónomo de los drones a soldados libios, se descubrió que el ejército turco había comprado cerca de 500 Kargu-2 a la compañía armamentista para junio de 2020.