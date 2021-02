Qué es y cómo funciona Clubhouse, la app de moda en Silicon Valley

La palabra del magnate sudafricano Elon Musk siempre genera revuelo en el mundo de la tecnología. Es que el físico y cofundador de la empresa aeroespacial SpaceX se ha hecho fama de no aplicar muchos filtros a la hora de decir lo que piensa y esto, sumado a la relevancia de su posición como uno de los referentes tecnológicos del siglo, suele otorgarle un lugar asegurado en tendencias de redes sociales y tapas de portales de internet.

La última aparición pública de Musk fue a través de una aplicación joven pero prometedora: Clubhouse. ¿Su particularidad? Funciona sólo a través de audio, es decir, mensajes de voz que forman conversaciones destinadas a eliminarse una vez finalizadas.

Clubhouse app: ¿quién la creó y cómo funciona?

La aplicación fue desarrollada por la empresa de software Alpha Exploration Co. y para diciembre del año pasado ya había alcanzado el valor de 100 millones de dólares. Lo novedoso de su uso es que, a diferencia de otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram o Tik Tok, la interacción entre usuarios no se produce a través de texto, imágenes ni videos si no pura y exclusivamente mensajes de voz. Además, el acceso a cualquier persona se permite sólo a través de la invitación de un usuario ya registrado. Al día de hoy, Clubhouse es utilizada por poco más de 2 millones de personas en todo el mundo.

¿Por qué no es tendencia aún?

Tras el inapelable éxito inicial de Clubhouse (consiguió casi 1 millón de usuarios en los primeros meses de funcionamiento), muchos se preguntan cuánto tardará la nueva app estrella de Silicon Valley en convertirse en una moda global como lo son las plataformas antes mencionadas. En primer lugar, su uso al día de hoy es exclusivo para sistemas operativos iOS, es decir, para iPhone o cualquier producto Apple. Sin embargo, los desarrolladores anunciaron que ya están trabajando en una aplicación nativa para dispositivos Android.

Por otro lado, su modalidad de invitaciones personales parece pretender cierta exclusividad. Sumado a esto, uno de los posibles horizontes comerciales de Clubhouse podrían ser las ventas de conversaciones con profesionales, conferencias o encuentros de este tipo, ya que su excelente calidad de audio y rápida conectividad la harían ideal para un modelo de este tipo.

Próximas novedades

Los desarrolladores planean lanzar la aplicación nativa para Android a mediados de marzo

Una de las próximas modificaciones será incluir funciones accesibles para usuarios con discapacidad visual y auditiva

Desarrollo de nuevos algoritmos que permitan la optimización del contenido visible para los usuarios de acuerdo a sus intereses y gustos.

Incentivos económicos para moderadores y creadores de salas de invitación