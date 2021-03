Cinco errores que todos cometemos en WhatsApp y conviene evitar

Desde que WhatsApp se popularizó como herramienta de mensajería inmediata a través de los teléfonos móviles, su funcionamiento ha ido evolucionando y cambiando por completo los hábitos de conversación e interacción con personas e instituciones a distancia. Si bien sus ventajas son evidentes y hoy sería difícil pensar un mundo sin esta app simple y eficaz, no hay que dejar que su gran utilidad tape los potenciales peligros que pudiera ocasionar si se la usa con malas intenciones.

Que alguien tenga tu número de celular y pueda hablarte en cualquier momento o ver tu foto de perfil o estado no es poca cosa, por lo que en primer lugar sería bueno tomar conciencia del grado de intimidad que representa estar en la lista de contactos de alguien. Quizá, la posible inseguridad en el uso de WhatsApp no dependa tanto de sus políticas de privacidad que tanto han sido puestas en cuestión últimamente, si no de nuestros propios hábitos y costumbres al utilizar la aplicación.

No hace falta ser un experto para entender el daño que pueden hacer ciertas actividades malintencionadas como estafas virtuales, cadenas con información falsa o mensajes extorsivos.

Teniendo en cuenta estas cuestiones, desde El Ciudadano te mostramos cinco ejemplos de cómo a veces, sin darnos cuenta, fallamos en resguardar lo suficiente nuestra intimidad con respecto a otros usuarios.

Evita que cualquiera te incluya en un grupo

Un simple ajuste en la configuración de la aplicación es necesario para asegurarte de que cada vez que alguien quiera incluirte en un grupo de WhatsApp deba pedirte permiso antes. Si bien puede parecer innecesario, es una forma de protegerte de posibles spam o de personas que incluyen a cientos de números en chats grupales en los que muchos desconocidos pueden acceder a tu número personal.

Para hacerlo, dirigite a "Ajustes" o "Configuración" > "Privacidad" > "Grupos" > "Mis contactos" y seleccioná quienes deberían pedirte permiso para añadirte a un grupo de WhatsApp.

Conviene bloquear contactos antiguos

Si hay personas en la lista de contactos que no ves hace tiempo y no estás seguro si siguen conservando el mismo número o simplemente ya no guardas ningún tipo de relación como para hablar, incluirlos en la lista de contactos bloqueados puede ser una forma de proteger tu privacidad en la aplicación. Tené en cuenta que podes hacerlo sin borrar a estas personas de tu lista telefónica y, si necesitan algo urgente, van a llamarte o hacerte llegar el mensaje de alguna manera.

Evitá las fotos de perfil reveladoras

Esta es una regla general que cuenta también para las redes sociales. No es recomendable poner fotos de perfil junto a familiares, en especial si son menores, ni imágenes que muestren alguna dirección o frente de un domicilio. Para estar más seguro de que nadie que no quieras pueda ver la información que podría obtenerse de tu foto de perfil, configurá tu cuenta para que sólo tus contactos puedan verla.

Para ello, dirigite a "Ajustes" o "Configuración" > "Privacidad" > "Foto de perfil" y seleccioná la opción "Mis contactos".

Controla quién puede ver tu estado

Al igual que con la foto de perfil, si escribiste un estado que contiene información sobre tu profesión, lugar de residencia, nombres de familiares o este tipo de datos, es mejor que sepas quien puede verlo y quien no.

No compartas información o enlaces sin comprobar antes su veracidad

Las noticias falsas no son inofensivas. Quizá esto es lo que piensan quienes comparten cualquier cosa que les llega simplemente porque confían en el amigo o familiar que envió el mensaje, sin tener en cuenta que, en muchos casos, el impacto emocional que generan las fake news o la información tendenciosa tiene consecuencias serias sobre las personas y sus acciones.

Por esto, nunca compartas información que te llega sin antes tomarte el trabajo de chequearla, al menos haciendo una búsqueda en internet sobre el tema. Una buena acción ante estos casos puede ser, también, pedirle a quien te envió el contenido que deje de hacerlo con otros contactos sin antes verificar lo que está difundiendo.