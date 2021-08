Alberto Fernández habló sobre las criptomonedas: "No hay que negarse"

El canal de entrevistas Caja Negra publicó este miércoles el reportaje que el periodista Julio Leiva hizo al presidente Alberto Fernández, en el que se abordaron diversos temas de la agenda nacional y también de la vida personal del mandatario. Una de las aristas del encuentro fue la revolución tecnológica y el auge de las criptomonedas como nuevo paradigma económico emergente en el mundo.

Ante la consulta del conductor por la mirada del Gobierno argentino sobre el fenómeno de Bitcoin y las monedas digitales, el primer mandatario aseguró que el debate es enorme no solo en el país si no a escala mundial.

"Debo confesar que es un tema de cuidado, en mi caso por lo desconocido. Uno no entiende exactamente como se materializa esa fortuna" admitió, a la vez que analizó que esa duda es la razón para que el modelo que proponen las cripto no se haya expandido definitivamente. "Es un tema a considerar; hace 20 años atrás nadie pensaba que YouTube iba a ser lo que es" señaló.

A principios de junio de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país latinoamericano en incorporar las criptodivisas a su economía. Con respecto a la posibilidad de que Argentina incursione en esta tendencia, Fernández indicó: "Todo es posible, dicen que la ventaja de eso es que el efecto inflacionario se anula en gran medida. También es cierto que genera inseguridad. Ya se han verificado desfalcos y estafas con la utilización de criptomonedas".

"Es un tema de cuidado, no quiero aventurar demasiado porque se mezclan cosas, se mezcla lo económico, lo tecnológico, lo transparente y lo no transparente. No hay que negarse, quizá sea un buen camino. La mayor ventaja que para nosotros tendría es ese sentido de algún modo contener lo inflacionario" definió.

Argentina y la economía digital

Un fenómeno paralelo al auge de Bitcoin y las monedas encriptadas en tecnología blockchain es la incursión cada vez más relevante de las fintech o empresas que utilizan la tecnología para proveer servicios financieros.

Durante la entrevista, y ante la duda de si Argentina prevé algún tipo de legislación al respecto, el presidente se mostró a favor de la inclusión financiera a través de métodos tecnológicos: "Para mi, todo lo que tenga que ver con la bancarización es correcto. Todo lo que tenga que ver con que el Estado conozca es correcto. El problema no es que tengamos información, si no cómo se usa".

En este sentido, aseguró que la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a principios del año pasado sirvió para incorporar millones de personas al económico estatal.

"Cuando nosotros decidimos sacar el IFE, descubrimos que había 9 millones de argentinas y argentinos que no sabíamos donde estaban. No tenían CUIT, CUIL ni cuenta bancaria, solo DNI. De repente descubrimos que no sabíamos a qué se dedicaban, si estudiaban o trabajaban, no sabíamos nada de ellos" expresó.

Finalmente, Alberto Fernández ponderó que "avanzar en que la tecnología sirva para saber más de cada uno es muy importante", ya que permite al Estado reconocer quién necesita asistencia económica y, al mismo tiempo, descubrir posibles actividades de evasión.