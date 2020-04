La cocina es el corazón del hogar

En la cocina pasamos horas preparando comidas y muchas otras con charlas entre amigos con mates de por medio. La cocina siempre tiende a reunir a mucha gente y es por esto que hoy decidimos ponerla en orden.

Utensilios rotos, otros que nunca usamos, tuppers sin tapas, electrodomésticos sobre las mesadas, etcétera, todo esto lleva a un caos que para solucionarlo hay que aprender ciertos hábitos que van a transformar la cocina y van a perdurar en el tiempo.

Nuestra amiga Lola, de @lolateorganiza nos brindó un par de tips para poder aprovechar estos días y dejar nuestra cocina a punto.

¿Perdés mucho tiempo buscando un utensilio? Esto significa que la cocina esta mal organizada.

Primero tenemos que pensar en dividir los espacios, por ejemplo, en la zona donde tenemos la cocina deberíamos encontrar los utensilios de soporte para la preparación de alimentos, como cucharones, tablas, los cuchillos, las ollas, etcétera. Si tengo un lugar de guardado para las tazas o cosas para preparar un desayuno, ahí deberíamos encontrar cerca la tostadora, la cafetera, tazas, café, yerba, azúcar, pava eléctrica etcétera. Esta bueno mantener este orden, ya que si, por ejemplo, quisiéramos prepararnos un café tendríamos todo lo necesario cerca.

Intentaremos tener todo los artículos electrónicos –tostadora, cafetera, licuadora, batidores etcétera– guardados, no en sus cajas sino en un mismo lugar, e intentar mantener esos lugares limpios.

Trataremos de dejar la mesada limpia de electrodomésticos para no perder lugar de trabajo y apoyo.

En las alacenas intentaremos poner en los estantes mas bajos –de mejor alcance– los platos, vasos, tazas, cosas de uso diario y en la parte superior las cosas de menor uso, por ejemplo, copas que usemos para recibir gente, cosas para tortas, fuentes, entre otras cosas. Y finalmente, arriba de las alacenas no poner nada porque se llenan de mugre.

En la cocina hay que jugar un poco con la decoración y ponerle onda a ciertos lugares. Esto lo podríamos lograr con un lugar para libros de cocina, una caramelera lista para cuando vengan visitas, tener cosas bien a la vista, una buena bandeja y sacar todos los imanes de la heladera, ya que tiene que estar todo bien higienizado y éstos no lo permiten…

Si una cocina es chica, debemos optimizar las paredes, para así dejar la mesada libre para uso de preparaciones, por ejemplo, podés colgar cuchillos, batidores y un frasco con cucharas.

Si tenemos muchas ollas, pensemos que tenemos solo cuatro hornallas, por lo que tener 30 no da en la ecuación de uso. Veamos cuáles están en mejores condiciones. Ordenar las que queden, una dentro de otra, de mayor a menor, con las tapas al costado paradas, para que no molesten. Pondremos también debajo de las ollas un papel tisú, ya que pueden rallar los muebles.

Finalmente, el tema tuppers, a los que siempre se le pierden las tapas. Nuestra recomendación es que dejemos de usar tanto plástico en las cocinas, ya que se raya y genera bacterias. Hoy en día tenemos mil opciones, desde envases de vidrio a tapas flexibles que se adaptan a cualquier envase, pero si los tenemos, habrá que guardarlos a todos con sus respectivas tapas.

Siempre debés tener un banquito cerca, ya que muchas veces no llegamos a la parte alta de las alacenas.

Si tenés una despensa aparte, por mas pequeña que sea, es bueno tenerla organizada con un criterio. Separemos por estantes alimentos cerrados y alimentos abiertos. Esto es importante porque nos ayudará a no abrir dos paquetes iguales, por no saber que ya había uno abierto. Todo lo cerrado se debe guardar, teniendo en cuenta las fechas. Intentemos ubicar las cosas más pesadas en los estantes de abajo. Podemos tener frascos contenedores, no hace falta rotular, salvo que sean alimentos que se presten a confusión, como por ejemplo, harinas de distintos tipos, etcétera.

Para los condimentos podemos usar distintos frasquitos, y así evitamos que los sobrecitos se abran, y caiga todo en los estantes o cajones.

Finalmente, nunca debemos guardar artículos de limpieza donde se guardan alimentos. Esto es muy importante sobre todo para cuando hay niños en las casas.

Esperemos que te sirvan estos consejos, y si tenés mas dudas, no dejés de seguirnos, ya que vamos a estar trabajando en este tema.

