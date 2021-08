Omar De Marchi: "No hay posibilidad de gobernar sin confianza"

Pasan las semanas y continúa vigente la polémica en torno al festejo en Olivos, realizado en plena cuarentena estricta. Quien habló al respecto fue Omar De Marchi, quien sin escatimar remarcó: "El presidente mintió, el resto es irrelevante".

El diputado nacional por el PRO, en diálogo con FM 91.7, aseguró que muchos deben haber "violado" el aislamiento obligatorio, pero "no eran quienes habían firmado la propia norma que impedía que eso sucediera".

“No podías enterrar a un familiar, no podías festejar obviamente un cumpleaños. Mi viejo murió en mayo del año pasado, no murió de COVID, ya tenía sus años, pero era un tipo extremadamente sociable en Luján, conocido por todos y fue un entierro tristísimo: mis hermanas y yo solos en el cementerio", agregó.

Y advirtió que "la primera presentación fue la mentira del presidente. De ahí no se vuelve”.

No obstante, indicó que posiblemente no prospere la causa: "Lo que tendría que haber hecho (Fernández) en el primer momento, era pedir perdón y haberse sometido a la ley, no buscarle la vuelta".

Siguiendo la línea, De Marchi consideró "difícil" construir un país "sobre la mentira".

"Gobernar debería ser sinónimo de confianza. Un gobernante puede equivocarse, lo que no puede hacer es quebrar el lazo de confianza entre el ciudadano y el gobierno, porque a partir de allí se termina todo", enfatizó el legislador.

Por otro lado, contó que firmó uno de los proyectos de juicio político que se presentaron por el festejo en la quinta residencial. "El fundamento tiene que ver con el valor de la palabra o con la palabra devaluada por parte del presidente, no tanto con la foto de Olivos. No es por una foto, es para poner arriba de la mesa los desvaríos del presidente, las mentiras".

Para completar, pidió reflexión a los votantes a la hora de acudir a las urnas: "Está en juego: control o el descontrol. El parlamento, constitucionalmente existe para ser el equilibrio del Poder Ejecutivo. Si al parlamento le metemos más diputados amigos del presidente, no esperemos control, equilibrio... Esperemos descontrol, abuso, desequilibrio".