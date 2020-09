El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó este miércoles una denuncia ante la Justicia por las amenazas intimidatorias en su contra y de su entorno familiar, luego que se difundiera su contacto en las redes sociales, mientras se realizaba la sesión virtual para tratar los proyectos de turismo y de pesca.

Fuentes allegadas al titular del cuerpo señalaron que Massa pidió a la Justicia que investigue quienes realizaron esas amenazas a él y su familia, en las que se incluyeron imágenes de sus hijos menores.

Según informaron, Massa entregó a la Justicia las captura de pantalla de sus contactos.

Estos episodios sucedieron a la madrugada cuando se realizaba una sesión virtual, en medio de fuertes cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, este último espacio que reclamaba la invalidez de esa reunión plenaria del cuerpo al considerar que solo se permitían las sesiones presenciales.

Massa informó esta madrugada en la sesión que va "a tener que cambiar" su celular, "porque se ve que lo repartieron algunos de los que se fueron del recinto y están mandando mensajes".

"La verdad, qué nivel bajo de algunos dirigentes", agregó el titular de la Cámara, que minutos después retomó el tema y precisó: "me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos; no me voy a victimizar, pero voy a hacer la denuncia para que la Justicia investigue".

En la ocasión, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, y la secretaria parlamentaria Cristina Alvarez Rodriguez impulsaron la aprobación de una declaración para repudiar los actos intimidatorios contra Massa.