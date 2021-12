Mariana Juri: “Hacer trampa con una sesión del Senado es muy grave”

El Senado de la Nación tuvo este jueves una sesión especial y muy caliente, donde se buscaba convertir en ley el proyecto que modificaba y elevaba el mínimo del Impuesto sobre los Bienes Personales, lo que finalmente terminó sucediendo. Al respecto, la legisladora Mariana Juri aseguró que "hicieron trampa".

Antes de la sanción, desde Juntos por el Cambio consideraron que la sesión era nula, porque no se cumplió con el tiempo de espera para lograr quórum, por lo tanto, decidieron levantarse de sus bancas y marcharse.

Previo a que esto sucediera, el senador mendocino Alfredo Cornejo manifestó la postura de su bancada: "Venimos en nombre de Juntos por el Cambio a rechazar esta sesión porque no obtuvo quórum en los 30 minutos que corresponde según el reglamento. Ustedes han constituido el quórum a los 40 minutos, con lo cual esta sesión es nula".

Mariana Juri, senadora nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio, habló en En La Mira por FM 91.7 para contar qué pasó en la sesión: “Una jornada muy triste, una vez más el Gobierno nacional demuestra no solamente que no ha podido interpretar lo que los argentinos dijimos hace unas semanas en las urnas: que queríamos más equilibrio, más diálogo, que, además, necesitábamos encaminar los problemas serios del país y perdimos una oportunidad”.

“El Senado de la Nación hace un tiempo había consensuado un proyecto de bienes personales que implicaba fundamentalmente llevar alivio a casi un millón de contribuyentes, no aumentar los impuestos, no delegar facultades. Sin embargo, en una maniobra muy rara, cambiaron el proyecto y llevaron uno que no podemos acompañar. Crea impuestos para un sector de la población, delega facultades en el Ejecutivo”.

Juri además explicó por qué desde Juntos por el Cambio consideraron nula la sesión. “Nuevamente hicieron trampa. No tenían los números. El reglamento del Senado es absolutamente claro y establece que para iniciar una sesión hay que tener el quórum suficiente, que la sesión tiene que estar citada en el horario que se fije y que si 30 minutos más tarde no está el quórum, la sesión debe levantarse de inmediato. Eso es lo que hizo la presidenta con la anuencia de todos los senadores del Frente para la Victoria, a las 15:30 no estaba el quórum y no levantaron la sesión y siguieron adelante como si nada hubiese pasado, violando el reglamento del Senado”.

“Lo que creo que nos pidieron muchos argentinos es el respeto a la institucionalidad. Entonces, hacer trampa con una sesión del Senado lo vemos muy grave. Desde hace 15 días venimos insistiendo con que este proyecto no debía ser tratado y debíamos volver al proyecto original que tenía consenso por parte de todas las fuerzas políticas”, concluyó.