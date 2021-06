Macri pasó por Mendoza en busca de una segunda oportunidad

Estuvo en Mendoza quien alguna vez presidió el país. Ese hombre, Mauricio Macri –de él se trata–, ha comenzado a caminar toda la Argentina con su libro Primer tiempo debajo del brazo.

Lo abre y despliega todo un análisis que va desde la dura realidad en la que él ve envuelta a la Nación y a sus habitantes, reconociendo el enojo de la gente con su gestión pero asegurando que ella no fue interpretada.

Lanzando mensajes a los dirigentes del PRO y sutil es señalamientos a sus socios de Juntos por el Cambio, hablando estratégicamente con los jóvenes y dejando que la prensa le pregunte de todo, aún cuestiones muy comprometidas que lo involucraron en los últimos tiempos.

Periodistas de El Ciudadano mantuvieron un interesante diálogo en el que el expresidente contestó todo y dejó muchas señales cargadas de mensajes, como era de esperar. Como cuando confesó: “Extraño no poder ayudar para tener un equilibrio entre la prevención de la pandemia y la salud psicológica, física y laboral de la gente. Porque esta cuarentena eterna fue una destrucción innecesaria para muchísimos argentinos, como no comprar las vacunas necesarias y donde se abandonaron a muchos ciudadanos. Comprarlas en tiempo y forma como se dijo y no se cumplió, hubiese salvado la vida de mucha gente, como lo hizo Chile”.

Un sinceramiento que mostró aún más cuando dijo: “Entendí perfectamente que mucha gente se desilusionó porque creyó que habíamos equivocado el rumbo. Y la realidad es que cuando asumimos lo hicimos con una expectativa equivocada; negamos que el Estado nacional estaba quebrado y entonces mucha gente pensó que esto iba a ser muy fácil”.

“Entonces, fuimos portadores de la triple maldición: el Estado nacional quebrado pero asintomático, o sea, el ciudadano común o la mayoría no lo sabía, y encima estábamos en minoría parlamentaria. El cristinismo dominaba las Cámaras de Diputados y Senadores, a empresarios, gremios y provincias. Por eso mi optimismo indica que por suerte eso en el 2023 no va a suceder”, consideró.

“El segundo tiempo ya empezó”

Parafraseando el lenguaje futbolero, El Ciudadano le preguntó si el estadio en el que hoy transcurre su vida política tras escribir su libro es el entretiempo, a lo que respondió: “No, ya empezó el segundo tiempo, porque considero que estamos frente a la elección más importante desde que volvió la democracia”.

“En esta elección se define nada más y nada menos si vamos a seguir viviendo en democracia con plenas libertades públicas, de prensa y con independencia del Poder Judicial, o en este Estado que con la excusa de la pandemia avasalló libertades como nunca”, expresó Macri.

Y agregó: “Por suerte hay ejemplos en el país, como los mendocinos, que tienen un gobernador como Rody Suarez, que es firme y que defiende realmente la libertad de Mendoza salvando a la provincia de sufrir las consecuencias de los encierros eternos que ha destruido todo”.

El máximo dirigente del Pro coincide con el diputado nacional Waldo Wolff sobre que el Congreso está a solo siete diputados de convertirnos en Venezuela. En ese sentido, dijo que “si el kirchnerismo obtiene eso terminamos teniendo procurador y una corte militante. Ahí todo el país terminará bajo libertad condicional, como sucede en Venezuela o en Nicaragua. No por algo este Gobierno avala esos regímenes que carecen de respeto absoluto por los derechos humanos”.

La coalición opositora debe alcanzar acuerdos

El Ciudadano lo introdujo en las internas que ya se notan con mucha virulencia en la oposición, sobre todo en el PRO, y allí Macri dejó claros mensajes hacia la dirigencia, no solo de su partido sino también para sus aliados, esencialmente la UCR.

En ese sentido reflexionó: “Coincido en que dada la magnitud del desafío que tenemos en esta elección, realmente abre la oportunidad de un segundo tiempo y veinte años de crecimiento capitalizando todos los aprendizajes, con todo lo positivo y lo negativo que sucedió en mi gobierno. Que nos permitirá hacer una mejor propuesta y un mejor ataque a los problemas de fondo que tiene la Argentina, toda una cuestión que sucederá si este 2021 logramos sostener el sistema institucional”.

“Entonces, creo que hace falta que nuestros dirigentes con mucha generosidad e inteligencia en todos los lugares alcancen acuerdos. De lo contrario que sean internas constructivas entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica”, agregó.

“Mire –apuntó–, hoy la realidad nos indica que el estatus quo ha sido una máquina de fabricar pobres. Mi aporte plasmado en parte de este libro es para todos aquellos que quieren crecer y ser candidatos a presidente, gobernador o intendente, porque en realidad todos los curas quieren ser Papa. Pero también es un aporte para que recuerden que para que haya un 2023 tiene que haber un exitoso 2021”.

Y agregó al respecto que “no hay que distraerse del foco, hay que dejar personalismos y focalizarse en cómo presentamos una propuesta que recupere la esperanza de la gente. Porque lo peor que inocula el populismo es la resignación que vos aceptés que esto es lo mejor que podés recibir y que no aspirés a vivir mejor”.

“Yo no soy candidato a nada este año y solo quiero aportar diciendo que salimos adelante trabajando y no con los cantos de sirena del asado para todos y la heladera llena de los que hoy nos gobiernan. Por eso, insisto que el 23 será el inicio de veinte años de crecimiento, del fin del populismo y que cambiará definitivamente la historia”, aseguró después.

Centrales nucleares, el papa Francisco y pobreza cero

Para Mauricio Macri, que “el Gobierno haya acordado con Rusia canjear vacunas por centrales nucleares es innecesario ante las graves cuestiones que tiene que resolver el país en materia de pobreza, trabajo e inversiones, cuando podría haber comprado las vacunas americanas y no vacunas bajo acondicionamiento de inversiones”.

Con igual acidez comentó los dichos del papa Francisco sobre que la propiedad privada “es un derecho secundario”. Al respecto consideró que “las expresiones papales fueron en otro contexto, mientras que el kirchnerismo sí piensa así”.

Por eso, dijo el expresidente, “lo que necesitan los argentinos es trabajo, porque es el trabajo el que dignifica a las personas y con trabajo se logra la inversión. Que roben una casa o una propiedad destruye ese valor tan esencial que es respetarlo que es del otro”.

Finalmente, reconoció que le hizo muy mal no haber podido bajar la pobreza como lo prometió al inicio de su gestión, pero cree que el camino en el que ubicó al país era el correcto para recuperar la confianza del mundo, las inversiones y la creación de fuentes de trabajo. Dando respeto y valor a las instituciones y a los poderes de la Nación, potenciando la educación y la salud.

“Todo un mensaje de cambio y esperanza que estoy transmitiendo a todos los jóvenes que lamentablemente hoy se quieren ir del país y yo quiero demostrarles que el cambio se puede y que nosotros lo potenciaremos junto a ellos”, finalizó Macri.

Este artículo fue producido por: Marcelo Piatti, Gabriel Landart y Daniel Gallardo, periodistas de Grupo Cooperativa.