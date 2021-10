El expresidente Mauricio Macri participó de un video en vivo en el canal de la red social Twitch del PRO donde habló sobre su imputación por supuesto espionaje ilegal al ARA San Juan, apuntó contra el Gobierno y hasta contó que no tiene amigos kirchneristas.

Entre varios temas, el exmandatario recomendó que para empezar a construir "hay que bajar los prejuicios, uno choca por eso. Hay que tratar de estar abierto... Por suerte, siempre he sido bastante abierto, por una cuestión familiar", manifestó en referencia a las diferencias con su padre, Franco Macri.

Si bien durante la entrevista hecha por el responsable de comunicación del PRO, Rosendo Grobocopatel, dedicó tiempo a la distención cuando recordó su presencia en el programa de Marcelo Tinelli, también habló de la realidad del país y de su vida personal.

Tal como lo había hecho en su gestión al frente de la Casa Rosada, Macri busca seguir ganando espacio en distintas redes sociales y en esta ocasión apuntó contra el presidente Alberto Fernández, a quien responsabilizó liderar "un Gobierno sin rumbo, sin plan".

Además, lamentó que el jefe de Estado esté tomado "medidas irracionales" tras la derrota del oficialismo en las PASO y con vista a las próximas elecciones consideró que "antes de que se ponga bien, el país va a estar peor". Ante esa consideración hizo un llamado a los dirigentes de Juntos por el Cambio y les reclamó mantener la unidad más allá de las "lógicas ambiciones personales".

En cuanto a su imputación sobre supuesto espionaje ilegal, Macri manifestó: "Ni mandé a investigar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie en mi Gobierno. Esto es un disparate más de un juez que es subrogante, por un hecho que no sucedió en Dolores y de gente que no trabaja en Dolores. Por eso le dijimos que no podía intervenir, y él decidió seguir adelante sin consultarle a los camaristas".

"Es cualquiera lo que hizo el juez (sobre la prohibición de salir del país), después dijo que no sabía donde vivía, cuando todo el mundo sabe donde vivo", señaló, y apuntó contra el Gobierno: "Es una forma de hacer política que tiene el kirchnerismo, en cada elección hicieron lo mismo. Recordemos que a Enrique Olivera, en mi primera campaña lo acusaron de tener cuentas en no se donde y le arruinaron la carrera. Eso se lo adjudicaron a Alberto Fernández y ahora lo hace otra vez".

Sobre su vida privada, el expresidente contó que hace terapia desde los 50 años, que no tiene amigos kirchneristas."Siempre bailar fue una forma de comunicarme", explicó cuando se le mostró en pantalla una foto en el escenario del búnker durante el festejo del triunfo de Cambiemos en 2015.