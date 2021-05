Petri sobre la sentencia a Chocobar: “Le ata las manos a la Policía”

El Tribunal Oral de Menores 2 de Capital Federal condenó al policía bonaerense Luis Oscar Chocobar, de 34 años a dos años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer como funcionario público por haber disparado y matado a Juan Pablo Kukoc (18) luego de que este último, junto a un cómplice acuchillaran a un turista estadounidense para robarle en el barrio La Boca, durante la mañana del 8 de diciembre de 2017.

La justicia se expidió con dicho fallo por considerar a Chocobar autor del delito de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber.

En diálogo con CNN Radio Mendoza, el diputado nacional Luis Petri se refirió a la condena judicial: “En su momento muchos argentinos aplaudieron el acto de arrojo y heroico que tuvo Luis Chocobar, que es lo que muchas veces uno reclama de la policía, que en el mismo momento actúe impidiendo y previniendo que el hecho delictual continúe. Recordemos que estos dos delincuentes habían intentado robar una cámara a un turista y el delito no solo cesó allí, sino que además, lo habían apuñalado 11 veces, dos de esas en el corazón y dos en pulmones, con una clara decisión de quitarle la vida y en esa circunstancia y contexto es en el cual interviene el policía Luis Chocobar; y toda la escena ocurre en tres minutos”.

“Lo cierto es que cuando uno analiza el accionar de Chocobar se da cuenta que se ajustó al cumplimiento del reglamento de las leyes y protocolos que existían para el uso de armas de fuego y por eso reclamábamos que fuera declarado inocente y no fuese condenado, porque genera un pésimo precedente para futuras acciones policiales”, declaró Petri.

“¿Qué policía sabiendo que no solo se jugará su carrera sino también su libertad, estará dispuesto a desenfundar un arma para prevenir o evitar que continúen los efectos de un delito grave?”, preguntó el legislador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) de forma retórica.

“Ya tuvimos un precedente posterior a Chocobar, este año el policía Roldán en Ciudad Autónoma, muere por el acuchillamiento que le proporcionó una persona y por no sacar su arma reglamentaria, por el temor eventualmente a ser sancionado”, agregó Petri.

“Esto le ata las manos a la Policía. Le inclina la cabeza ante los delincuentes que hoy sabrán que los policías tendrán miedo a intervenir, esto supone, entre otras cosas, la derogación del protocolo de uso de armas de fuego. Ya desde que asumió la gestión de Frederic se han derogado los protocolos de uso de armas no letales y letales pero con esta sentencia es muy difícil, quedan muy desprotegidos los policías que en cumplimiento del deber eventualmente usen el arma reglamentaria” analizó el diputado de la UCR.

“El uso de armas no letales sería una solución muy interesante e importante para ser utilizadas en determinadas contextos y circunstancias. Las pistolas taser son utilizadas en circunstancias donde hay gran cantidad de personas y donde las armas de fuego no son seguras teniendo en cuenta que uno dispara un arma y puede traspasar ese objetivo o rebotar y tener consecuencias no deseadas, en el caso de estas pistolas tienen corto alcance y además son muy seguras para este tipo de contexto de aglomeración de personas, hubiesen sido muy útiles para el caso de Chocobar o del policía Roldán, al menos hubiésemos evitado la muerte de una persona”, opinó Petri sobre el uso de las pistolas Taser.