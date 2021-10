Guillermo Moreno: “La ley de abastecimiento no asusta a nadie”

Para tratar de frenar la inflación, el nuevo Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti busca imponer un congelamiento de precios por 90 días. El funcionario advirtió que el Gobierno aplicará la ley de abastecimiento y precios máximos "no consensuados" si no se llega a un acuerdo con los empresarios para congelar los valores de más de 1.200 productos de la canasta básica.

En ese sentido, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno teme que haya desabastecimiento y pide adelantar las elecciones legislativas del 14 de noviembre. “La ley de abastecimiento es como disparar con cebita, no asusta a nadie”, aseguró este viernes en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano).

Al comienzo, Moreno felicitó a Ana María Stelman, la docente platense que fue nominada como finalista para el Global Teacher Prize 2021, por lo que fue elegida entre las 10 mejores docentes del mundo.

- Por un lado tenemos a gente como Ana María Stelman y por otro lado tenemos a Paula Español y Feletti. ¿Qué hacemos con ese país, qué Argentina somos?

- “Yo de la gestión de Paula Español poco opiné como funcionaria, porque dije que el presidente no es apto. Si vos estás con un presidente que no es apto, es imposible que puedas trabajar bien. Entonces, la excluyo de un análisis porque el problema de la Argentina es el presidente como antes lo fue Macri, no es el equipo, también lo puede ser. Pero en este caso evito hablar del equipo porque en este caso hablo del presidente y dije con precisión que no es apto".

"En cuanto a Feletti y lo de las formas ir con la ley de abastecimientos a penas arrancás o presionar con eso mediáticamente, por algo que dejó correr, no tengo chequeado que haya sido algo que les dijo a los empresarios, pero es algo que deja correr en off para que los medios lo llevemos… intuyo que Ana María Stelman a sus alumnos no los amenaza para brindarles conocimiento, no los aprieta o deja correr un rumor. Intuyo, en eso puedo haberme equivocado", sostuvo Moreno.

Además, manifestó que “en Argentina según estadísticas de hace 15 años, solo hay 5% de su población que puede vivir sin el mercado, que son las economías de subsistencia. Pero esos están en lugares alejados y no es más que el 5%, si es que sigue siendo. Sin mercado el 95% de los argentinos estamos en serios, serios problemas. Por lo cual, la primera responsabilidad del secretario de Comercio es mantener el mercado abastecido.

“Dadas las decisiones que toma el Gobierno de Alberto Fernández sobre todo en el Banco Central esto está en peligro. Por eso humildemente, antes de que asumiera Feletti dije que se ocupe del abastecimiento porque sino vamos a tener serios problemas. Repito, si se te escapan los precios vamos a perder solamente las elecciones, si no hay mercadería es muchísimo más grande", advirtió el exsecretario de los Kirchner.