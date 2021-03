Eber Pérez Plaza, el legislador mendocino que quiere dejar su huella

Eber Pérez Plaza juró el sábado pasado como legislador nacional, para ocupar el lugar vacante que dejó Alejandro Bermejo. Oriundo de Tunuyán, en 2019 integró la lista de diputados nacionales del Frente de Todos estando en el cuarto lugar y en este 2021, le llegó su gran oportunidad de dejar su huella en la política nacional, terminar con la grieta y defender los intereses de los mendocinos.

“Para los que no me conocen, soy productor agropecuario, de Villa Seca, Tunuyán. Soy productor de durazno, manzana, hacemos ajo. Sabemos lo que significan las heladas, el granizo, que tres o cuatro años necesita una planta para producir. Esa experiencia y estos dolores que nos han tocado, a cada planta la queremos como un hijo, la cuidamos con amor. Queremos defender eso, ponerlo en valor y gestionar la mayor cantidad de herramientas posibles. Nosotros somos producto de la tierra" expresó este martes en diálogo con CNN Radio Mendoza.

Ante la consulta sobre sus proyectos, destacó que es importante "buscar rentabilidad con las nuevas tecnologías. Quiero trabajar mucho con la biotecnología, como siempre digo, nosotros enterramos dólares y recogemos pesos. La biotecnología viene a ayudar mucho. Trabajar con productos más amigables para el medioambiente, generando rentabilidad y conseguir alimentos que sean saludables para los mendocinos, argentinos y a donde exportamos".

Y sobre nuevas matrices productivas, el legislador de 31 años analizó: "Yo no estoy en contra de la minería, sino a favor de cuidar el ambiente. La minería que no contamina se puede hacer, es mi punto de vista. Yo defiendo a las economías regionales, mientras cuidemos el medioambiente está todo bien. Cuando lo dañamos, estamos dañando la casa de todos".

"Tenemos dos agriculturas, una de ricos y otra de pobres. A veces las unidades de negocios, la cantidad y cómo está planteado hace que los más chiquitos sean más vulnerables. Entonces vamos a pensar en los chiquitos, medianos y grandes y trabajar todos juntos. Es la única forma que vamos a tener de salir adelante", amplió.

En otro pasaje de la entrevista, Pérez Plaza confesó que "el grado de grieta que sentí el primer día en el Congreso no me puso muy contento. Respeto a todos los colegas independientemente del sector de donde vengan. El desafío es amigarnos entre los políticos, porque no nos hace bien pelear entre diputados cuando tenemos que trabajar por los argentinos y mendocinos. La pérdida de tiempo no la veo positiva, mi tarea también será que seamos más amigables, que no perdamos objetividad por cuestiones partidarias. Nadie quiere que a nuestra provincia le vaya mal, ni tampoco a la Argentina. El desafío será que trabajemos todos para el mismo lado".

Finalmente, y volviendo a sus raíces, sentenció: "Soy peronista de cuna. Mis abuelos me inculcaron con valores peronistas y que estudiara. Más allá de los altos y bajos, logré estudiar y vengo de esa cuna. Soy la primera generación que pudo estudiar y que tiene la posibilidad en mi familia de tener un cargo electivo. Sé que mis abuelos desde donde me están mirando y yo estoy agradecido por todo lo que hicieron por mí”.