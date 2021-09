¿Cuál es el trasfondo de la crisis? El análisis de un especialista

A poco menos de una semana de conocerse los resultados que arrojaron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), continúan saliendo a la luz detalles de la crisis interna que existe en el Frente de Todos.

El puntapié que dio inicio al fuego cruzado fue la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, accionar que fue imitado por una decena de funcionarios.

Según indicó el analista político Daniel Bilotta, en diálogo con FM 91.7, "en Argentina las experiencias de gobierno de coalición tienen más éxito en lo electoral que en lo administrativo".

El especialista descartó que esto se trate de un golpe de Estado, sino más bien un momento de tensión previo a las generales: "Cristina Fernández de Kirchner, que es la línea electoral del espacio, cree que tiene que haber una rápida rectificación de Gobierno después del resultado y el Presidente cree que ningún cambio va a tener sentido".

Para Bilotta, este intento forzoso de modificar el gabinete no es más que una estrategia kirchnerista para dejar en claro el liderazgo de la vicepresidenta dentro del frente justicialista.

"Hay que entender que los bloques del oficialismo están integrados, mayoritariamente, por gente ligada a Cristina. Así que parece inconsistente que Alberto Fernández pueda funcionar sin llegar a ningún tipo de acuerdo con estos sectores a los que hoy parece enfrentado", consideró.

Y concluyó: "La puja de poder ya no tiene que ver con lo que pase en noviembre que, me lo dijeron en off, están convencidos de que van a perder, sino quién gobierne en los próximo dos años".