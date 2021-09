En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno nacional por las renuncias de funcionarios kirchneristas, el presidente Alberto Fernández cuestionó al sector que responde a Cristina Kirchner y aseguró este jueves que "con presiones no me van a obligar".

“Ella (Cristina) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”, señaló el jefe de Estado en declaraciones al diario Página 12.

Sin embargo, el mandatario admitió que habrá cambios en el Gabinete en los próximos días y reveló que algunos gobernadores le recomendaron que aceptara las renuncias de los ministros cercanos a la vicepresidenta.

Según anuncia el diario oficialista, a Alberto Fernández le sorprendió y lo enojó la dura carta que publicó este jueves Cristina contra el entorno presidencial, en donde la Vicepresidente le exige que haga cambios en el Gabinete, criticó a varios de sus funcionarios y pidió que" honre la voluntad del pueblo argentino".

En ese sentido, el jefe de Estado calificó de "incomprensible" los amagues de renuncia de los funcionarios kirchneristas y agregó: "Aceleraron en el barro y, claro, quedaron empantanados". Además, a través de su cuenta de Twitter el presidente sostuvo que "la gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido".

El mandatario señaló también que cuando el martes por la noche habló con la vicepresidenta habían acordado cambios en el equipo de ministros y que "eso sigue en pie", pero que se darán cuando lo considere pertinente.

"Me llamaron todos los gobernadores. Me decían que les aceptara las renuncias, que los sacara", reveló el jefe de Estado, que mostró su enojo por la jugada que organizaron los funcionarios cercanos a la vicepresidenta de manera coordinada.