Violenta golpiza a una jubilada: la arrastraron de los pelos por el aguinaldo

Una jubilada de 70 años fue brutalmente golpeada luego de que delincuentes ingresaran a su casa en la localidad bonaerense de Villa Maipú -en el partido de San Martín, Buenos Aires- para llevarse todo lo que tenía.

El hecho tuvo lugar el sábado 22 a la medianoche cuando los asaltantes irrumpieron en el domicilio y la despertaron con golpes. Según el relato de la mujer "la arrastraron por el piso, la agarraron de los pelos mientras le pegaban con la culata de una pistola en la cabeza y en la cara",

De acuerdo a las declaraciones de la víctima "eran dos jóvenes de entre 13 y 15 años y uno de 40, que fue el más agresivo. Luego de violentar contra ella, comentó que los malvivientes "rompieron todo porque querían dólares: "Me llevaron media jubilación, todo el aguinaldo que estaba guardando para arreglar la casa. Me pedían plata y yo les dije que no tenía, hasta que encontraron. Pero mientras tanto me agarraban de los pelos".

Como resultado del ataque la señora quedó renga, toda moreteada e hinchada sij poder abrir los ojos y reclamó que le llevaron "la SUBE, el carnet de las vacunas, el recibo de sueldo, un paraguas, un tacho de pintura y dos pinceles" y agregó: "El certificado de vacunación, no sé para qué les sirve eso".

En este sentido expuso que tendría que tener un Policía en su casa, ya que esto es algo que sucede en esa localidad "todos los días a jubilados y pensionados" y a partir de este hecho expresó: "Tengo miedo".

Con relación a la atención luego de lo ocurrido, agradeció la hospital por los servicios prestados, pero denunció que hacían falta insumos para curarla: "Me atendieron muy bien, pero no había ni una gasa para curarme".

De acuerdo con las hipótesis de los investigadores y la misma jubilada los asaltantes "tenían un mal dato", y por eso rompieron hasta el ropero para buscar el dinero. Los acusados ingresaron armados al lugar por la ventana de atrás de la casa y además, serrucharon las rejas mientras la dueña dormía.