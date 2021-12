Desesperado pedido de un papá: "No quiero que mi hija sea otro caso Lucio"

El país aún se encuentra conmovido por la muerte del pequeño Lucio Dupuy, el nene de cinco años que fue brutalmente asesinado en La Pampa y por cuyo crimen se encuentran detenidas la madre del niño y su pareja. El papá del pequeño, Christian Dupuy, visibilizó otro caso similar, pero en La Rioja, donde el joven pide que actué la Justicia para evitar que suceda lo mismo que con su hijo.

"Basta de esto, señores jueces, despierten, intervengan e investiguen, Joaquín quiere ver a su hija y su hija a su papá", escribió Dupuy en su cuenta de Facebook.

El caso Sofía, por la que pide su papá Joaquín

Joaquín Arandia Vieyra, tiene 34 años y vive en La Rioja, tiene una hija de 3, Sofía, a la que no puede ver desde hace casi un mes. Su expareja no le permitiría el contacto con la pequeña desde el 23 de noviembre.

"Tenemos un cuidado compartido desde el 2019, la mamá nunca cumplió con la resolución con tema horarios, días y visitas", comenzó la charla con El Ciudadano, Arandia Vieyra.

Y amplió: "La resolución se modificó cinco veces, siempre a conveniencia de la madre, ya que era ella la que no cumplía" y recordó que "la última vez que vi a mi hija fue el 23 de noviembre. Desde ese día no pude volver a hablar, ni recibir una foto de ella, ni un audio ni mucho menos poder visitarla, porque hay una perimetral con la madre por una falsa denuncia que la misma Justicia desestimó, pero la perimetral la dejaron vigente", dijo Arandia.

"La resolución actual dice que de lunes a viernes yo la tengo a Sofi de 12:30 a 19, yo la retiraba de un jardín y luego la dejaba en otro donde la retiraba su mamá y un fin de semana de por medio. La medida judicial actual se cumplió una semana, la nena dejó de ir al jardín y estuve por 40 días sin poder ver a mi hija", manifestó.

Al hablar sobre el accionar de la Justicia, Arandia Vieyra, sostuvo que "no hace nada por un tema de corrupción, ya que el padrino de mi expareja es juez en el Tribunal Superior de Justicia, es la máxima autoridad del tribunal de Justicia en La Rioja, si voy a la Policía de La Rioja a hacer una denuncia, no me la toman, por lo que tienen todo encajonado para que esto esté parado hasta febrero por la feria judicial".

"Mi hija aparentemente recibió golpes por parte de la madre para denunciarme en Niñez y Adolescencia, denuncia que finalmente hizo, que ella recibió a la nena golpeada, ella no se golpeó y tengo fotos y videos del último día que la nena estuvo en mi casa, la psicóloga de Niñez y Adolescencia dijo que los golpes son propios de una niña de esa edad y fue desestimada, ya son las dos denuncias falsas", advirtió.

Mañana, por este jueves 23 de diciembre, "se cumple un mes que no puedo ver a mi hija, no está viviendo en el domicilio que ella informó. No sé si está en La Rioja, en Córdoba, en Buenos Aires, si la sacaron del país, o si vive. Es realmente desesperante lo que estoy viviendo", relató el hombre.

El padre indicó que "hablé con amigas de la madre de mi hija, me dicen que mi expareja no la quiere, que por favor se la saque. Es un verdadero calvario que vivo hace tres años, que se acentuó el último mes y medio".

Joaquín manifestó su agradecimiento con Christian Dupuy, el papá de Lucio, ya que se puso a disposición "él mismo me dijo que lo que yo estoy viviendo él ya lo vivió, me pidió por favor que haga todo por sacársela, él ya paso por esto", concluyó

Las amenazas de su expareja

"La pendeja se va a despertar y no tengo ganas de verla. Me tiene podrida y es culpa tuya", dice uno de los muchos mensajes que la mujer le habría enviado a Joaquín un mediodía y cuya captura él compartió desesperado por ver a su hija y aterrado por lo que le pueda llegar a suceder a la niña.

Dentro de los mensajes que habría enviado la mujer a Joaquín se puede ver como ella hablaría de su hija, a quien trata de 'pendeja' y que se acaba de despertar y no quiere verla.

En otro de los mensajes, indicaría que dejará a la niña en un "hospital o lo que sea", y le dice "porque vos sos una mier... y no podés cuidar a tu hija".

Informes del equipo técnico de la Justicia, de asistente social, psicóloga y psicopedagoga

Dentro del expediente se encuentran los informes del servicio técnico de la Justicia que tienen el análisis de la asistente social, psicóloga y psicopedagoga. El material fue suministrado a El Ciudadano por Arandia Vieyra.

Allí se puede visualizar, el proceder de los padres y la reacción de la nena en el jardín de infantes donde constaría que fue la "madre quien la inscribió, pero que no se habría presentado a las entrevistas cuando la llamaron y que las veces que el padre debía retirarla, la nena no se encontraría en el establecimiento".

En otra de las oportunidades, cuando le avisan a la pequeña que "va su padre a retirarla, ella se pondría feliz y hasta le pide a la seño que la peine".

Además, detalla, que al principio "la madre obstaculizaba el contacto con el padre, pero ya no, aunque dificulta los temas de pertenencia de la nena, ya que no quiere que el padre se lleve la mochila, por lo que trae la merienda en una bolsita".

Otro informe habla del estado de salud de la nena, que es "óptimo", pero que la pequeña" habría llegado con mucho sueño y en brazos de su madre pidiendo ir con el papá".