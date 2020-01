¿Es bueno tomar suplementos de colágeno?

Seguramente tendrás una amiga, o la amiga de una amiga que te habrá comentado que toma colágeno para no envejecer. Si bien es cierto que el colágeno es una de las proteínas más abundantes y juega un papel fundamental en la formación del tejido de sostén, NO es cierto que al tomar colágeno se convierte en colágeno. Es casi como pensar "si como uñas, me van a salir uñas nuevas", una idea fantasiosa de las personas, reforzada por la industria de los suplementos para aumentar las ventas.

Ahora, ¿sabemos bien qué es el colágeno?

El colágeno es una proteína, y como cualquier otra proteína, está formada por pequeños componentes llamados aminoácidos. El mismo se encarga de unir los tejidos conectivos (músculos, piel, etcétera). De esta manera, actuaría como un elemento de sostén que permite mantener unido el conjunto del cuerpo. Por lo tanto, se dice que el colágeno es el responsable del grado de firmeza y elasticidad de estas estructuras.

A medida que pasan los años y el cuerpo envejece, la producción de colágeno se va reduciendo gradualmente. Se calcula que a los 40 años el organismo produce la mitad de colágeno que en la adolescencia. Esto provoca, entre otras cosas, la pérdida de elasticidad y flexibilidad de la piel, dolores en las articulaciones y músculos, es decir, el deterioro propio de la vejez.

Cuando tomás colágeno, sea de la marca que sea, o sea natural como gelatina, en el estómago todo ese colágeno va a ser cortado en sus componentes básicos, es decir aminoácidos, y tu cuerpo es quien decidirá qué hacer con esos aminoácidos, si los va a volver fibras musculares, o si va a hacer colágeno, entre otros.

Así mismo, una vez que el colágeno se haya formado en tu cuerpo, es él quien decide si ese colágeno se va a ir a los ojos, a las articulaciones o a la piel, vos no tenés dominio sobre esa situación, ni influye la marca del colágeno que compres; es una decisión que toma nuestro cuerpo basado en sus necesidades.

Hay estudios que dicen que el colágeno da más elasticidad a la piel y las articulaciones, pero esos estudios están patrocinados por empresas que venden colágeno y tendrían la misma validez que un estudio que diga que el azúcar no es mala y es patrocinado por Coca-Cola.

Sobre el dolor articular, ¿lo mejora? Pues bien, ese efecto es cierto. Pero no es porque se forme más colágeno en las articulaciones, lo que ocurre es que el consumo de colágeno reduce las reacciones de autoinmunidad contra el colágeno tipo 2, lo que resulta en menos inflamación y dolor.

Así pues, a menos que tengas un dolor articular por autoinmunidad, tomar colágeno solo va a traerte un gasto innecesario sin beneficios, tampoco hace daño… bueno solo a tu billetera.

#SomosSaludables #SomosMujeres / Dra. Fernanda Guardia