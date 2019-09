Julio Cobos presentó un proyecto para extender la rebaja del IVA

El senador nacional, Julio Cobos trabajó sobre un proyecto que propone mantener el cero en IVA en alimentos básicos y que, además, esta medida no caduque en diciembre.

Cobos enmarcó sus iniciativas en la coyuntura actual, señalando: “Ha sido uno de los proyectos. También hemos presentado proyecto con los créditos UVA para dar una solución estructural. Se tomaron medidas excepcionales pero la vida normal de los ciudadanos continúa a partir del 1 de enero y nos encontraremos con normas establecidas que caducan y hay que ver en qué forma se le puede dar continuidad cambiando ciertas cosas”.

Con respecto al IVA, puntualmente, en su diálogo con CNN Radio Mendoza, expresó: “Estamos dando continuidad a tasa cero los productos que hoy se les ha quitado el IVA al consumidor final. Además, en algunos de estos productos, a lo lago de la cadena de producción, hay alícuotas de valor agregado que algunas culminan, como el caso de la leche, yogur, pan rallado, en el 21% y en otras en el 10,5%”.

El resto de la cadena

Una de las novedades que introduce es la extensión de los beneficios al resto de la cadena. Según Cobos, “si bien ahora, con esto, el consumidor pagaría el cero por ciento del IVA, para los problemas de costo financiero y competitividad no es lo mismo que se disminuya y se unifique toda la alícuota a la larga de toda la cadena de valor y en todos los productos de primera necesidad, porque el decir tasa cero es que le está originando crédito fiscal a los productores, comerciantes, y ese crédito tiene un costo financiero que tiene que absorber y aplicarlo después en el momento de la rendición mensual”.

Para el senador, básicamente “son tres cosas el proyecto: prolongamos los productos de la canasta básica a tasa cero, unificamos el IVA en 10,5% a lo largo de toda la cadena de producción, e invitamos a las provincias en adherir en los impuestos provinciales como ingresos brutos y otros”.

A la hora de mirar qué cosas se tuvieron en cuenta, aclaró: “Lo hacemos sabiendo el contexto de inflación, que para los sueldos bajos el mayor porcentaje se va en alimentos, y por eso intentamos paliar de alguna manera esta situación, y generar competitividad en ciertas economías regionales que también están alicaídas, producto de los grandes costos financieros que tenemos por las altas tasas de interés, y eso se ve reflejado en falta de competitividad de la producción”.

Entre los pasos a seguir, manifestó: “Esto merecerá una discusión en el Senado, pero me parece una herramienta interesante. Ya había presentado proyectos similares pero ahora que está esa posibilidad de extenderlo en base a ese decreto, lo hacemos por ley y discutimos de fondo otras medidas”.

Las provincias

Entre las novedades, también propone que las provincias hagan su aporte a esta baja. “Para el caso de los impuestos provinciales, la provincia tendrá que optar si desiste de un cierto beneficio de recaudación o si lo vuelca a darle competitividad a las industrias que están instaladas en cada provincia”, explicó Cobos, y agregó: “Podemos invitar a las provincias en el caso de las alícuotas que le corresponde a impuestos provinciales, de ahí verá cada provincia si está en condiciones o no, y cuál es el perfil que elige”.

Con respecto al contexto económico-financiero y sobre las próximas elecciones, Cobos agregó: “Hice declaraciones controvertidas el viernes pasado, habida cuenta que me parecía que si no funcionaban las medidas iniciales del Gobierno nacional había que establecer algún tipo de control de cambio y de capitales, como después se implementó el domingo. Aparentemente, estas medidas, que si bien no son las deseables de un país normal, hay que sumar que den tranquilidad y estabilidad, y dista mucho de lo que desearíamos todos, pero a partir del lunes estamos viviendo una etapa distinta, la bolsa subió, bajó el riesgo país, el dólar se mantiene en 57, no hay mucha diferencia con el dólar blue, esperemos se mantenga esta estabilidad”.

Un problema cultural

Consultado sobre los problemas financieros y la permanente inestabilidad de la moneda, el senador mendocino explicó: “Lo cierto es que en nuestro país tenemos un problema cultural muy grande con el tema del dólar, no tenemos una moneda fuerte, lo cual a la ciudadanía no le gusta, por las experiencias que hemos vivido hemos dejado de confiar en el peso, y aparece como única variable de controlar el dólar el aumento de la tasa de interés. Pero esto pega mucho en la inversión, y hace que se desistan las grandes inversiones en nuestro país, entonces, el próximo gobierno tendrá ese desafío de ver cómo resuelve ese problema cultural y cómo baja las tasas de interés para tener acceso al crédito, y no complicar la vida a los que, por ejemplo, en créditos hipotecarios se entusiasmaron mucho y vino todo este problema”.

El país que viene

Por otro lado, Cobos habló sobre qué pasará a partir de diciembre en el país: “Eso lo decide la ciudadanía, tenemos que esperar los resultados en octubre y si hay un cambio en la intención de voto que ya la ciudadanía definió en la Primaria, lo cual es difícil por la gran diferencia que hay, le dieran la posibilidad de continuar al ingeniero Macri, o sino vendrá otro gobierno constitucional y habrá que ver si una vez por todas, independientemente del resultado, nos ponemos de acuerdo entre toda la dirigencia política, empresarial, sindical, tomemos los temas de fondo de Argentina y salgamos todos poniéndole el pecho a las circunstancias, para que en un tiempo razonable podamos vivir con una economía meramente sana, recuperemos la previsibilidad y las grandes políticas de estado”.

Finalmente, sobre los dichos del exgobernador Gabrielli sobre Portezuelo del Viento, Julio Cobos destacó: “Siempre es válida la opinión de un exgobernador, y disiento con él porque es una obra que se debe empezar ya”.

“El único río que no está regulado es el río Grande, que tiene un módulo de casi cien metros cúbicos por segundo, el Mendoza tiene alrededor de 52, y la posibilidad de generar energía o riego en un futuro depende de la capacidad de embalse que tenga. Nos ha costado mucho con La Pampa, y el Gobierno nacional tuvo que definir, porque las decisiones se toman por unanimidad con el COIRCO y donde cuatro provincias ya han autorizado la ejecución de la presa Portezuelo, después discutiremos el trasvase donde Mendoza tiene derecho sobre 34 metros cúbicos por segundos el día de mañana, pero esto ya está”, concluyó el Senador.