Portezuelo del Viento, nuevamente en el foco de las polémicas

La obra de Portezuelo del Viento en Mendoza presenta dos cosas en simultáneo: una antigua promesa y una antigua frustración. Es que se habla de ella desde hace casi 70 años, donde muchas veces se prometió y jamás se cumplió.

En estos tiempos, finalmente, se confirmaron los fondos y la decisión política de llevar adelante la central hidroeléctrica. Incluso, superó varios cimbronazos. El último, por ejemplo, cuando las nuevas medidas de Gobierno en cuanto a lo económico, el ‘reperfilamento’ de la deuda, puso en duda de que estuvieran las Letras del Tesoro prometidas para afrontar la inversión.

Ante esa duda, fue el propio ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, quien se comunicó con el ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, quien le garantizó la continuidad de la obra y dio pie para que el Gobierno provincial confirmara que están asegurados los fondos, en el mismo día que por la tarde quedaron aprobados los pliegos licitatorios iniciales. El monto comprometido por el Estado Central en las Letras alcanza los US$ 1.023.362.922, con fecha de emisión el último 16 de agosto, mientras que el 28 de octubre de 2024 es la fecha de vencimiento.

Las frases polémicas

Pero una sombra de duda aparece en el futuro, a partir de los dichos del exgobernador Rodolfo Gabrielli, quien además lidera los equipos técnicos de la candidata Anabel Fernández Sagasti. En declaraciones a una emisora de General Alvear, Radio Uno, señaló: “El proyecto lo hicieron en Buenos Aires, se lo han hecho para beneficio de los regantes de la provincia de Buenos Aires”, señaló el exmandatario. La declaración es llamativa, sobre todo cuando habla de regantes de la provincia de Buenos Aires. La primera cuestión es que la agricultura que se realiza en aquella provincia es extensiva y no es bajo riego. Y en segunda instancia porque el río Colorado atraviesa Buenos Aires muy por debajo de Bahía Blanca, en una zona prácticamente despoblada y lejos de las zonas núcleo agrícolas.

El dirigente agregó: “Con la mitad de la plata hacemos el dique y el trasvase bien hecho, con las dimensiones que tiene que tener. Todo mal hecho esto, con lo cual eso habrá que replantearlo absolutamente, y ya lo hemos hablado con Alberto Fernández. Si lo licitan antes, se cambiará la licitación”, dejando aún más dudas sobre el futuro de la represa. No solo en caso de que su partido se imponga a nivel provincial, sino en el plano nacional, a partir de haberle llevado esa postura a Alberto Fernández.

Gabrielli también señaló al respecto que “con el proyecto actual no está previsto hacer al mismo tiempo el trasvase del río Grande al Atuel, que es tan o más importante como la obra en sí misma, ese es el tema de fondo. Para nosotros es mucho más importante el agua que la energía, la energía es importante, pero lo importante es lo que pareciera que es lo secundario es lo principal, es el trasvase del río Grande al Atuel”.

Vale recordar que el proyecto contempla, por un lado, la construcción de la represa para generar hidroelectricidad. Pero la obra complementaria es un sistema de trasvase para aumentar el caudal del río Atuel, en una magnitud que en principio equivalía a 26 metros cúbicos por segundo. Esto permitiría irrigar alrededor de 70 mil hectáreas más en la cuenca del segundo.

La respuesta oficialista

Quien primero salió a responder a las declaraciones de Gabrielli fue el senador Julio Cobos: “El proyecto actual de Portezuelo del Viento ha sido optimizado a efectos de aprovechar el río más caudaloso que tiene la provincia, que prácticamente duplica al río Mendoza. La potencia y la energía se dan en función del caudal y del nivel de agua que puede alcanzar el embalse. Por eso el diseño ha sido aprovechado al máximo, para producir la mayor cantidad de energía posible para que quede en manos de la provincia. Con esta energía es muy probable, por el valor que significa, que estos recursos ayuden a contribuir el futuro trasvase del Grande al Atuel, porque esta obra implica también una gran cantidad de recursos para llevarla a cabo”.

Recordemos que, en tiempos en que Cobos era gobernador, fue que Mendoza cambió una acreencia que tenía con la Nación por los fondos para la obra, prometidos por el entonces presidente Néstor Kirchner, que finalmente nunca llegaron. “Intentar modificar el proyecto ahora no es otra cosa que demorarlo y es una irresponsabilidad. Son proyectos que requieren mucho tiempo de planificación y ejecución y la aprobación del COIRCO. Ha costado mucho trabajo contar con la conformidad de este organismo debido a la oposición de los representantes de La Pampa. Portezuelo del Viento lo que hace es embalsar para generar energía en el proyecto actual y en una segunda etapa derivarla. Lo primero es la presa”, agregó el exgobernador.

Finalmente, aseveró que “debemos avanzar con la obra de Portezuelo del Viento, ya demasiada demora se ha tenido por parte de los dos gobiernos justicialistas anteriores” y aclaró que “el Gobierno Nacional no tiene nada que ver, ya se decidió que lo va a ser nuestra provincia, la energía es de la provincia y lo licita, lo ejecuta y lo paga la provincia. Solo se debe contar con el cumplimiento financiero del cronograma de transferencias establecidas en el reciente convenio, que reformuló el acuerdo original que firmamos en el 2006. Si esto no es respetado por el Poder Ejecutivo estaríamos ante un incumplimiento de un acuerdo firmado entre ambos poderes, Nación y Provincia”.

Pero Cobos no fue el único en salir a responder. César Biffi, presidente del Bloque de Diputados de la UCR, señaló: “Estamos preocupados porque me parece una tremenda irresponsabilidad de parte de Gabrielli, sobre todo después de todos los años de estudio técnico y de mucho trabajo realizados. Esta es una obra muy anhelada y que tiene varias particularidades importantes para Mendoza, como la regulación del agua, el turismo, y la generación de energía eléctrica, además de ser absolutamente financiada con recursos de la provincia y con llamado a licitación próximo".

Sobre el final, expresó: “No sé a quién le cabe la idea de no realizar esta obra que significa además muchos puestos de trabajo. No me asombra la postura de Gabrielli y me preocupa que asesore así a los candidatos de hoy”.

