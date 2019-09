En Rusia dominó Verstappen y Hamilton se mostró muy preocupado

En cinco ediciones del Gran Premio de Rusia, Mercedes siempre ha ganado, pero su ritmo este viernes en los entrenamientos libres no le ha permitido rivalizar con Red Bull y Ferrari, lo que aumenta las dudas sobre lo que sucede en el equipo hegemónico del último lustro.

Tras las dos sesiones en el circuito de Sochi, el más rápido fue el holandés Max Verstappen (Red Bull), con 1'33"162/1000, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 335/1000, y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), a 646/1000.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial con 65 puntos más que Bottas, fue cuarto a 798/1000, y Sebastian Vettel (Ferrari), quinto a 1"390/1000.

¿Está en peligro el imperio de las Flechas de Plata? Habrá que esperar a la clasificación, el sábado, pero las señales son negativas.

