Malas noticias para River: Pratto está en duda para el primer Superclásico

El delantero de River Lucas Pratto sufrió una lesión muscular y está en duda para el partido de ida ante Boca, por la semifinal de la Copa Libertadores, que se disputará el primero de octubre en el Monumental.

Según informó el club a través de su cuenta de Twitter sin especificar el tiempo de recuperación, el atacante sufrió "una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo".

[Parte médico]

Pratto: lesión muscular en isquiotibial izquierdo.

De La Cruz: distensión del psoas derecho.



[Diferenciados]

Quintero, Ponzio, Ferreira y Lux. pic.twitter.com/Pf0enPRUl1 — River Plate (@RiverPlate) September 19, 2019

El encuentro frente al Xeneize será el próximo martes 1 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Monumental y se aguardará por la recuperación del "Oso" para dicho encuentro. En el partido que disputó River frente a Godoy Cruz, por Copa Argentina, el delantero entró a los 18 minutos de la última etapa y jugó sin problemas el encuentro.

La opinión de Gallardo sobre el presente de Lucas Pratto

El presente del delantero Millonario, Lucas Pratto no es le mejor, luego de su lesión en el sacro. El "Oso" lleva diez partidos sin convertir y su actuación frente al Tomba no fue de las mejores. Al respecto, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, habló sobre la situación y expresó que "por su contextura física necesita estar activo y no tuvo actividad en la mitad de año y eso impidió que estuviera en la misma competencia que el resto."

"Está intentando ponerse de la mejor manera posible y aprovechar para buscar su mejor forma. Mientras tanto, tengo jugadores en un buen nivel y acá saben todos que quienes están mejor, juegan. Esperemos que Lucas se pueda poner en la mejor forma posible para darme una opción de inicio o ingresando".