Piden que los productos para celíacos no paguen IVA

La celiaquía es una enfermedad que afecta, aproximadamente, a una de cada cien personas, siendo más frecuente en las mujeres. Alrededor de un 75% de pacientes están sin diagnosticar y de ahí surge la necesidad de llevar a cabo una búsqueda intencionada de síntomas o combinaciones de síntomas que deberían suscitar la sospecha clínica.

En nuestro país, se estima que 400 mil personas son celíacas y diariamente enfrentan altos costos en los alimentos "sin TACC" (trigo, avena, cebada y centeno).

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-17-7-30-45-se-mantiene-el-congelamiento-de-naftas-pese-a-la-suba-del-petroleo

Es por esto, que la diputada Hebe Casado (PRO - Cambiemos) presentó un proyecto para solicitar a la Nación que se incluya en las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos alimenticios para celíacos.

“Pedimos a la Nación que se quite IVA a los proyectos para celíacos, ya que el costo de los mismos es elevado y si a eso le agregamos el impuesto se hace aún más costoso. Es una patología y no pueden optar por otro tipo de alimentos. Si logramos que se quite este impuesto, repercutirá positivamente en el bolsillo de los pacientes”, afirmó la diputada.

En Argentina, el 80% de los alimentos procesados industrialmente contienen gluten. Incluso aquellos que no lo contienen, pueden tener contacto con él en algún momento de su elaboración y dar lugar a una contaminación cruzada.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-16-18-32-17-lacunza-los-resultados-de-estos-anos-han-sido-inferiores-a-los-proyectados

Solo la provincia de Córdoba cuenta con una canasta básica libre de gluten y los pacientes del resto del país solicitan al gobierno nacional igualdad de acceso y trato como consumidores ya que por ejemplo, la harina común de trigo y sus subproductos han sido excluidos del impuesto al valor agregado, pero las premezclas básicas aptas para celíacos incluyen IVA.

De acuerdo a lo planteado en el proyecto, esta medida no tendría un impacto relevante sobre el nivel de recaudación estatal, y haría efectivo el principio republicano de la igualdad ante la ley.