Nieri: "Es necesario amortiguar el impacto de la devaluación"

El congelamiento del precio de combustibles durante tres meses puso en alerta a las provincias productoras, entre ellas a Mendoza. De esta reunión de provincias petroleras participará el ministro de Economía, Martín Kirchner, y el ministro de Gobierno Lisandro Nieri.

“El decreto de la semana pasada que establece la fijación de un tipo de cambio, algo más de 45 pesos, a los efectos de que no se traslade al combustible en la suba del dólar. Nosotros entendemos que si es algo temporal, es necesario para revisar primero que nada la estructura de costos. Porque no tiene por qué estar dolarizada la estructura de costos", marcó el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, en radio Mitre.

“Los combustibles atraviesan a todos los consumidores por igual, por eso es necesario amortiguar el impacto de la devaluación. Entendemos que tiene que ser como está establecido, como algo temporal, porque tiene costo fiscal pero el efecto recesivo que podría generar lo otro podría ser mayor. Lo importante es que dejamos de lado lo fiscal, donde obviamente todas estas medidas requieren de algún esfuerzo, después habrá que discutir quién asume ese esfuerzo", agregó.

Además, indicó que en Mendoza "tenemos muchas proyecciones en el convencional de la provincia, que es en el ala norte de la formación Vaca Muerta. Si no hay certezas, todo esto que se ha ganado en los últimos años, de que las empresas empiecen a ver un horizonte más claro, con la incertidumbre política, si no es temporal el precio fijado puede haber un desaliento en las inversiones de las compañías".

Consultado sobre el paquete de medidas tomadas por el Gobierno, Nieri explicó que luego de lo sucedido el 11 de agosto, "no hay certezas de cómo continúa Argentina. La gente escapando del peso tiene efecto en inflación. Ese efecto en inflación hay que atacarlo inmediatamente".

"La pregunta es quién paga el costo. Si no se hace nada en su totalidad, el costo lo paga la gente. Hay que tomar medidas, después analizaremos, esa es la reunión de hoy (martes). El caso de combustibles, el caso de la leche, por decir uno de los productos de la canasta básica alcanzada por la disminución del IVA, se baja a las provincias. En el caso de los combustibles si es temporal se puede plantear el esfuerzo".

Frente a la postura de la oposición, opinó que debe "dar señales claras" de lo que va a hacer, ya que "por las elecciones del 11 que es muy probable que conduzca el país".

“Hoy puede haber una empresa que está empezando a elaborar su presupuesto para el 2020, el día que dice bajo los planes de inversión en Argentina, porque por el congelamiento y lo que ha pasado en la política me genera incertidumbre, eso se reasigna a otro país. Eso no cambia de un día para el otro, esa es nuestra preocupación. Ya estamos empezando a observar eso en pequeña escala en Malargüe. Tenemos expectativas de crecimiento y lo importante es dar certezas”, resaltó.

Sobre la falta del gobernador a la reunión del lunes indicó que "no fuimos convocados. Si revisamos las reuniones, algunas se han hecho con todos los integrantes. No fue una falta lo de Cornejo de ayer, estuvimos trabajando en la oficina y no hubo convocatoria, no fue una falta para nada”.