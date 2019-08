Alberto Carleti: “Es muy difícil trabajar bajo estas condiciones”

La disparada del dólar, junto a otras variables como el riesgo país, han dejado a la economía casi sin precios de referencia, situación que terminó afectando, por supuesto, al comercio y al movimiento empresarial.

Alberto Carleti, presidente de la FEM, expresó las preocupaciones del sector en diálogo con CNN Radio Mendoza: “Estamos transitando un tiempo muy difícil, que ha dejado como consecuencia esta elección del domingo, y que ha producido un shock fundamentalmente político”. A partir de esto, agregó: “Estando con un sistema bastante débil en lo financiero y económico del país, se ha producido un desfasaje de variables, fundamentalmente en el dólar, al cual tenemos atado gran parte de nuestra economía, y cuando se descontrola genera una situación de intranquilidad e incertidumbre que pone dificultades las actividades comerciales”.

Una crisis inoportuna

Esta incertidumbre cae en un momento en que el sector comenzaba a diseñar un escenario de largo aliento. “Hoy lo que le pasa a la Argentina es algo que desde el sector gremial-empresario venimos trabajando y reclamando desde hace mucho tiempo –afirmó Carleti-, que es la elaboración y construcción de políticas de estado, en este caso de políticas exportadoras que tracen un horizonte mucho más lejano y que no esté atado a estos cambios de gobierno y de políticas económicas”.

Entonces, para el dirigente, “hoy una de las cosas que trae intranquilidad y que tiene consecuencias sobre la volatilidad de estas variables, es que hemos pasado por un proceso eleccionario, que también están siendo mal interpretadas porque en definitiva no es que ya estemos seguros de un cambio de gobierno, todavía falta una elección. Sí tenemos un dato muy importante, de que posiblemente por estos porcentajes sea otro signo político el que gobierne el país, y como no se tienen definiciones expresas de cuáles serán las políticas, a lo que nos podemos remitir es cuál es la política actual de este gobierno, porque también quien va a gobernar es una alianza, entonces estamos llenos de incertidumbre y no sabemos si el futuro gobierno, siendo de un signo distinto al de hoy, continuará con una política exportadora empezó a trazar este gobierno, que empezó a encaminar acuerdos con otros países positivos para provincias como Mendoza, que depende de la actividad exportadora”.

En medio de los brotes verdes

Esta incertidumbre, además, llega en un momento en que las políticas de apertura de mercados comenzaban a dar resultados tangibles. Estos resultados, según Carleti, “se empiezan a notar fundamentalmente en un rebote muy importante en productos como el vino a granel, que son commodities. Lo que nos pasa en la mayor parte de nuestros productos -y sobre todo en los productos de valor agregado, que es lo que a la provincia le conviene exportar- es que poder captar mercados, posicionarse y consolidarse lleva mucho tiempo”.

Agregó: “En otras industrias, como el caso de la fruticultura, el acuerdo con China en el caso de la cereza, es algo que a futuro se presenta como una oportunidad muy importante, pero esto significa la reconstrucción de todo lo que se perdió durante muchos años. Entonces, si bien las variables, con un tipo de cambio más apreciado como se tuvo este último tiempo, empiezan a regresionar, con lo cual ponen en riesgo las empresas y las pymes”, expresó, agregando que las pymes son el 95% de las existentes en Mendoza.

Finalmente, consultado sobre una duración tolerable de la crisis, señaló: “Establecer y definir un tiempo es muy difícil, porque no se puede trabajar bajo estas condiciones, de hecho, existen varias situaciones donde se detiene la actividad comercial, negocios que deciden como modo de protección no vender, se utiliza que se entreguen productos con remitos sin precio, o en el caso de las actividades agrícolas un remito con un valor del producto dolarizado, a facturar cuando la variable dólar este más estabilizada, con lo cual es muy difícil trabajar bajo estas condiciones”, dejando en claro que trabajar sin precios es, además, especialmente perjudicial para los actores más débiles de la cadena productiva.

“Se entiende que esto debería tener una solución inmediata, no es una crisis que puede perdurar en el tiempo porque las consecuencias que puede dejar son muy peligrosas”, concluyó el presidente de la Federación.

