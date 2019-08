Lucas Romero se despidió de Cruzeiro y será jugador de Independiente

El mediocampista central Lucas Romero confirmó que rechazó una propuesta de Cruzeiro para renovar contrato con una mejora salarial ya que su intención es fichar para Independiente por una "decisión deportiva y familiar".

"Tomé la decisión y le agradezco mucho a los directivos y compañeros, que hicieron lo imposible para que me quede. Me llenó de orgullo también el cariño de la gente. Eso significa que hice las cosas bien. Los dirigentes me ofrecieron renovar contrato y una mejora de salario. Pero ya tenía una decisión", indicó el "Perro" en una conferencia de prensa brindada en Belo Horizonte.

Con este escenario, Romero llegará a Argentina en las próximas horas para hacerse la revisión médica y firmar su contrato con el "Rojo", que le comprará el 100 por ciento de su ficha, que estaba dividida en partes iguales entre los brasileños y Vélez.