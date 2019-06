Los Pumitas cayeron ante Gales en su debut en el Mundial U 20

Con encuentros vibrantes y ante un marco interesante de público, tuvo lugar la primera jornada del World Rugby U 20 Championship que se lleva a cabo en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

Argentina jugó ante Gales, ante una multitud, y terminó perdiendo 30-25. Ryan Conbeer y Harri Morgan anotaron los dos tries del Dragón, mientras que Ioan Davies fue el goleador del partido con 20 puntos, al sumar seis penales y una conversión.

Los tantos de los Pumitas llegaron a través de los tries de Ignacio Mendy, el mendocino Rodrigo Isgro y Francisco Minervino. Joaquín de la Vega Mendia y Gerónimo Prisciantelli con una conversión y un penal cada uno completaron la cuenta.

En la sede del Hipódromo rosarino abrió la jornada el enfrentamiento entre Sudáfrica y Escocia. El conjunto africano no dejó dudas y venció 43-19, apoyando siete tries, a través de Kudzwai Dube, Jaden Hendrikse (2), Francke Horn, J.J. Van der Mescht y Sanele Nohamba y un try penal. Hendrikse anotó dos conversiones y un penal, y Nohamba, dos conversiones. Escocia llegó al try por medio de Murphy Walker, RossThompson y un try penal. Thompson sumó una conversión.

En el último partido de la sede Rosario, Francia sacó adelante un duro partido y le ganó a Fiji 36-20. Jordan Joseph fue el tryman de la tarde al apoyar en tres oportunidades. Leo Coly y Donovan Taofifenua también anotaron un try cada uno. Mathieu Smaili sumó cuatro conversiones y un penal. Los puntos fijianos fueron a través de Taniela Samalibala y un try penal, con Caleb Muntz sumando una conversión y dos penales.

Esta primera jornada mundialista también transcurrió con éxito en las instalaciones del Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI). En primer término, Australia derrotó con claridad a Italia por 36-12, tras un primer tiempo que finalizó 17-0 a favor de los oceánicos, con 11 puntos del apertura Will Harrison.

En cuanto a las sensaciones del cotejo, el capitán australiano Fraser McReight indicó: “Estamos contentos por haber iniciado el Mundial de esta manera. Si bien habrá cosas por corregir con el paso de los partidos, siempre es bueno arrancar un campeonato así de esta manera".

En tanto, Nueva Zelanda superó 45-13 a Georgia, en la mayor diferencia de la tarde. “Fue un partido muy físico. De hecho, el torneo lo es. Pero nos vamos conformes al lograr lo que pretendíamos”, dijo el hooker Kianu Kereru-Symes y añadió: “Ahora se viene Escocia. Otro equipo duro. Debemos mantenernos concentrados y seguir enfocados como estamos”.

Por último, en un partido singular por sus alternativas cambiantes, Irlanda se impuso sobre Inglaterra por 42-26 y dio quizás una de las primeras notas del certamen. “Fue un encuentro sensacional y nos vamos con un sabor espectacular. El desgaste se hizo sentir y ahora debemos trabajar en la recuperación para afrontrar otro partido durísimo que se nos viene ante Australia”, expresó el segunda línea y capitán, Charlie Ryan.

El sábado, a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, está prevista otra jornada apasionante con la presencia de Los Pumitas ante el siempre complicado Fiji. Una nutrida concurrencia prevé llegar de todo el país, para alentar al equipo nacional juvenil.