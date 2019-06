Marta Gómez: silencios que gritan

Los que saben, dicen que en la música, los silencios son tan importantes como los sonidos. Y la verdad es que hay canciones con silencios hermosos, que transmiten sensaciones y, a veces, llegan más que el ruido.

Esta parte fundamental de toda obra musical es la que busca ponderar la polifacética Marta Gómez en su nuevo espectáculo, con el que está recorriendo el país junto al bajista argentino Andrés Rotmistrovsky en el marco de una gira que incluirá una presentación, este viernes, en el teatro Plaza de Mendoza.

En una entrevista con El Ciudadano, la artista colombiana contó como será el recital, habló de su proyecto para erradicar las guerras en el mundo y bancó la ley que se está impulsando en nuestro país para que haya más mujeres en los escenario.

–Venís a Mendoza en el marco de una gira que incluirá muchísimas presentaciones en menos de dos semanas. ¿Estás acostumbrada a hacer tantos shows seguidos? ¿Cómo te preparás con un calendario tan intenso?

–Me preparo mucho, de varias formas: ensayando mucho, planificando detalles extramusicales y de logística. Eso me permite estar en control y saber los horarios de trabajo y los de descanso. Intento estar en silencio la mayor cantidad de tiempo posible, aunque esto me cuesta la vida, ¡porque adoro charlar!

–Vas a presentar el concierto Un silencio que llegó lejos. ¿Cómo es este show? ¿Qué particularidad tiene?

–Es un espectáculo muy distinto a todo lo que he hecho antes. Es un formato íntimo donde hay mucho espacio para la improvisación y el silencio, por eso decidimos llamarlo así, porque realmente el silencio es parte fundamental del concierto. Al no tener percusión, las canciones elegidas también son distintas al repertorio habitual de mis conciertos. Eso me hizo reencontrarme con canciones que había compuesto hace 10 o 15 años y que son muy cercanas a mi corazón. Además voy incluir temas que nunca he cantado y que nos encantan a Andrés (Rotmistrovsky) y a mí.

–Desde hace ya algunos meses se está viendo un importante cambio en el mundo en busca de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Vos, que siempre has sido una militante de los derechos de las mujeres, ¿cómo lo ves? ¿Qué sentís que falta por hacer en la música?

–A veces me lleno de esperanzas y a veces siento que estamos volviendo atrás, perdiendo derechos y libertades que ya habían conquistado nuestras abuelas. Pienso que hace falta más compromiso por parte de las instituciones (festivales, escuelas) para dar becas y para abrir más convocatorias a mujeres en distintos rubros de la música (producción, ingeniería de sonido, etcétera), es cuestión de abrir ese espacio y esas oportunidades para las mujeres y pronto tendremos mujeres en ámbitos donde ahora no están presentes. Los hombres han sido y siguen siendo fundamentales en esos procesos y los necesitamos ahí, fuertes y presentes a nuestro lado. Es importante entender que este proceso no es solo femenino, ni feminista, es humano. Es para que estemos a la par en oportunidades laborales y salariales.

–Acá, en la Argentina, se está impulsando una ley para que sea obligatoria la presencia de un porcentaje de mujeres en los festivales musicales ¿Tenés conocimiento de la ley? ¿Qué te parece?

–Sí, tengo absoluto conocimiento. Argentina es siempre pionera en todo, y en especial en estas leyes que nos benefician, son ejemplo para el resto de Latinoamérica. Apoyo la ley pero la reforzaría, como dije antes, con oportunidades mas claras de formación para mujeres.

–¿Seguís trabajando en el proyecto para terminar con las guerras en el mundo?

–¡Sí!, sigo pensando en que el arte es nuestra única salvación como especie. Necesitamos apostarle al arte porque es la forma más directa de conectarnos con los otros seres humanos, y en especial, de conectarnos con nosotros mismos. El arte es, además, la forma más clara de resistencia que tenemos los ciudadanos de a pie. Así que hay que –ahora más que nunca– aprovecharla. Ir a conciertos, apoyar a los artistas independientes, exigir a las radios que pongan canciones distintas, que nos hagan pensar y sentir.

Sobre el show

Día y hora: viernes, a las 21.30.

Lugar: teatro Plaza (en Colón al 27 de Godoy Cruz).

Entradas: $350 y $500.

Música invitada: Paula Neder.