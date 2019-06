Anabel Fernández Sagasti recibió el apoyo del Partido Intransigente

La dupla encabezada por Anabel Fernández Sagasti y Jorge Tanús, recibió el aval de los integrantes del Partido Intransigente de Mendoza, durante un evento encabezado por los referentes Daniel Galdeano y Eduardo Martínez.

Fue Fernández Sagasti quien resaltó la historia que une al PI con el PJ. “Sabemos de nuestra historia. Sabemos que somos hombres y mujeres que queremos el trabajo, que entendemos de lealtad, de sensatez, que creemos en las instituciones, que creemos en un país y en una Mendoza productiva con industrias, que genere dignidad. Es el gran anhelo y el gran objetivo que tenemos que lograr juntos”.

“No hay otra manera de cambiar la Provincia, de refundarla, sino lo hacemos en un frente diverso, plural pero que tiene en su base un mismo objetivo que es darle dignidad a los mendocinos y las mendocinas. Ese es mi objetivo primordial,” enfatizó la senadora nacional.

La candidata a gobernadora brindó un detallado panorama de la realidad que vive la Provincia y destacó que “el saldo de las no políticas y las no decisiones políticas es una Mendoza con un 30% de pobreza, desequilibrada con un 60% de la población viviendo en el Gran Mendoza porque los demás departamentos no dan oportunidades”.

Agregó que para poder revertir este escenario “vamos a necesitar un gobierno, no una alianza electoral, sino un gobierno tanto en lo nacional como en lo provincial que se anime a tomar decisiones políticas, que tiendan a cambiar el rumbo de Mendoza desde el día 1”.

A su turno, el dirigente del PI Daniel Galdeano señaló que “esta fórmula nos da una oxigenación y una esperanza de poder construir ese gran sueño que es transformar a Mendoza, pero transformarla de verdad. Y para eso hay que hacerlo entre todos. Estamos convencidos que Mendoza tendrá una gobernadora mujer, y que en la Nación volverán los tiempos de inclusión, del movimiento nacional y popular”.