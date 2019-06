José Luis Ramón explicó los pormenores del acuerdo con la fórmula Lavagna-Urtubey

Para muchos, la adhesión del grupo que lideran Ramón y Vadillo a la candidatura nacional de Roberto Lavagna fue una sorpresa. Sin embargo, es una idea que se venía madurando desde hace cierto tiempo.

El propio José Luis Ramón lo explicó en CNN Radio Mendoza: “En el año 2017, apenas arribado a la Cámara, uno empieza a relacionarse con los otros partidos, sobre todo aquellos que tienen incidencia nacional, y con muchos de los hoy dirigentes de Consenso Federal he tenido relaciones trabajando en proyectos, sobre todo a partir de la redacción del proyecto de Ley que intentaba poner un freno al aumento de las tarifas, el año pasado. Ahí empezó mi relación con (Roberto) Lavagna, con (Graciela) Camaño, todos diputados con los que hoy vamos a formar parte esta idea nacional”.

Para el diputado, esta adhesión cuenta con un consenso importante dentro de los votantes de Protectora, y lo expone al señalar: “Muchos de los que siguen a nuestro partido están en un todo de acuerdo por eso, porque en general es una parte de la sociedad que no quiere vivir más en esa grieta, esa pelea de perros y gatos de esos dos partidos, alianzas ahora, que nos han llevado al abismo de nuestra Argentina, y en especial de nuestra provincia”.

El dirigente no ahorró críticas a la política local, expresando: “Los últimos tres gobernadores son parte y causa de esa grieta y vemos la economía de cada una de las familias de los mendocinos que atraviesa una crisis muy profunda, porque cada uno de los gastos mínimos para vivir dignamente, son como exacciones autorizadas por los gobiernos federales, entonces para nosotros es una decisión acertada y hasta el momento nuestro electorado acompaña firmemente esta decisión”.

Sobre el alineamiento en el Congreso, explicó: “En principio nosotros vamos a seguir siendo nuestro bloque y nuestro propio partido, porque justamente tenemos un tema, iremos avanzando en la medida que no nos someta con las ideas que tiene Protectora”, y agregó: “Lo tengo hablado con el propio Lavagna, lo que pasa que de muchas de las ideas desde el punto de vista económico, y desde la perspectiva que tiene el equipo de Lavagna, nosotros participamos”.

Otras ofertas

Pero las conversaciones no fueron solo con el sector que ahora los agrupa. “No nos han llamado del lado del macrismo porque nuestra posición es abiertamente contraria a cada una de las decisiones, pero del otro lado, José Luis Gioja me llamó en dos oportunidades, es decir, han intentado convencernos de ser parte de la grieta, y ahí sí que nos hemos mantenido muy firmes, no queremos ser parte de la grieta, y justamente nuestra alianza, nuestra adhesión a la fórmula de Lavagna es la que siente nuestro electorado”.

Finalmente, desbordante de confianza, señaló: “No creo que haya balotaje, nuestro candidato tiene una perspectiva muy fuerte para las próximas elecciones, y esta pelea entre perros y gatos debe terminar, y se va vislumbrando una luz, a contramano de lo que sostienen algunos medios periodísticos, donde parece que estuviéramos en el acabose de la pelea entre los perros y los gatos, y en el mundo de verdad pasan otras cosas”, descartando de plano una segunda vuelta, y definir posibles alineamientos futuros.