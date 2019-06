Prisión domiciliaria para el imputado por la muerte de Melina Silvestre

Luego de una audiencia en el Palacio de Justicia provincial se decidió la prisión domiciliaria para Ian Agüero Solís (27), el conductor imputado por embestir de atrás al auto donde viajaba Melina Silvestre (30) y provocar la muerte de la joven madre de tres hijos en la Ruta 7.

Ante la presencia de la querella, integrada por los fiscales Liliana Giner y Darío Tagua junto al abogado Cristian Lombardo, y la defensa, a cargo del letrado Marcelo López, una jueza tomó esta determinación para el dueño de Ford Ka que chocó al Peugeot 504 en la madrugada del domingo 19 de mayo en Rodeo del Medio, Maipú.

Familiares de Melina aguardaban que se confirmara la prisión preventiva para Agüero pero esto no sucedió. En la mañana de este miércoles se dispuso la detención domiciliaria y tendrá que acreditar un domicilio real, someterse él y la persona guarda a una pericia psicológica y utilizar una pulsera georeferencial.

Además, por pedido de su abogado defensor, se ofreció una caución personal de 100 mil pesos.

La carátula del caso sigue siendo la misma: homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal y lesiones simples y graves (esto último por las heridas que sufrieron el resto de los ocupantes del 504), que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel.

Dolo eventual, el tema en cuestión

Durante la exposición de las partes, defensa y querella, hubo un punto en el que ambos no coincidieron: la calificación de dolo eventual. Por el lado de los representantes del Ministerio Público Fiscal, Tagua y Giner, ambos expusieron que Agüero Solís comprendía el riesgo de circular borracho y a gran velocidad.

“La preventiva se solicita ante diferentes aspectos que configuran este hecho como dolo eventual como por ejemplo el dosaje de alcohol, la inspección ocular, las testimoniales, el adelanto de necropsia, las lesiones de los acompañantes, la velocidad a la que circulaba y las pericias de Científica”, explicó Giner.

Por el lado de la defensa, López reconoció que fue “notoria la instalación a la fuerza del dolo eventual por parte del Ministerio Público. El dolo hay que probarlo y acá no está probado, es una técnica laxa y amplia que no encuadra en el hecho fáctico por el que está imputando mi defendido, quien no se fugó y si prestó ayuda a las víctimas”.

La figura de “dolo eventual" se aplica cuando, para la Justicia, una persona tuvo que haberse representado que, al realizar una determinada acción, podría ocasionarle la muerte a alguien y, pese a prever ese posible resultado, continuó con su accionar y no hizo nada para evitarlo.

El pedido de los familiares

Desde temprano, familiares, amigos y sobrevivientes del accidente por el que murió Melina Silvestre, reclamaron justicia por lo ocurrido el 19 de mayo de 2019.

Entre los presentes estuvieron los ocupantes del Peugeot 504 que fue chocado, de atrás, por el Ford Ka de Agüero Solís. Julio Dulcimáscolo (conductor), Verónica Moyano, Johana Carrillo, Mónica Araya y Romina Ferreyra, contaron detalles de aquella trágica madrugada.

“Recuerdo que me llamó mi hija para que las vaya a buscar, cuando voy a poner quinta, a unos 90 km/h al salir de la autopista sentí un fuerte impacto de atrás; el conductor del auto vino y me dijo ‘perdón no te vi’”, indicó el dueño del auto.