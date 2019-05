Los vecinos que viven en barrios del sector Oeste del departamento de Godoy Cruz reclaman que llevan tres días sin agua potable en sus viviendas.

Se trata de habitantes de Foecyt, Sol y Sierra, El Ruiseñor y Centenario quienes piden inmediata respuesta al inconveniente.

"Hace tres días que estamos sin agua, los tanques ya están vacíos y los niños necesitan higienizarse para ir a la escuela", contó Gladys, una lectora de El Ciudadano y vecina del lugar. "Es una vergüenza que esta provincia, que compite con ser una de las mejores de Argentina, sea un desastre con los servicios básicos de la comunidad", dijo indignada.

Otra vecina del lugar, Marcela, contó que desde las 6 de la mañana de domingo no tienen agua. "No nos avisaron que iban a cortar el suministro", indicó. "Desde la empresa no nos atienden, y cuando lo hacen dicen que debemos una boleta o tiene una deuda".

"Ya nos gastamos las botella de agua que tenemos en la heladera, los niños van a la escuela sin poderse lavar la cara", contó otra de las vecinas.

"Ante pasaban y nos traían agua en los tanques, nos llenaban los tanques, ahora nada. Estamos cero de agua. Son dúplex, el tanque lo tenemos arriba. Yo tengo una hija discapacitada. Es un problema muy grave y no tenemos ni una solución".

Fuentes oficiales de la empresa Aysam comentaron que el corte se debió a dos roturas de caño que se dieron en la obra de calle Perón. Se trata de un caño de 400 mm que está enterrado a 10 metros de profundidad.

Los técnicos debieron realizar un by pass y colocar un caño nuevo de 60 metros. Además aseguraron que para la tarde el servicio se restablecerá de manera paulatina.