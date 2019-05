Objetan el informe de la FEM sobre el cierre de comercios en Ciudad

La Federación Económica de Mendoza (FEM) dio a conocer los datos de un relevamiento que se realizó durante el mes en curso, con la particularidad de que también establece las diferencias con otro similar llevado a cabo en febrero. Esto permite, de acuerdo al comparativo, medir en qué magnitud la crisis, la retracción del consumo y la recesión, han impactado en este sector, considerando los diferentes rubros.

El documento señala: “Se relevaron un total de 1.184 locales comerciales, de los cuales 888 se vende algún producto o insumo y 294 que pertenecen a servicios. Más del 51% de los negocios desocupados pertenecieron al rubro de indumentaria. Sin embargo lo importante es tomar como total la cantidad de negocios del rubro y ver cuántos están desocupados. En este caso, los rubros más impactados son joyería, relojería y bijouterie, indumentaria y electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares. En cuanto a los servicios de los 294 locales, el 11,50% está desocupado”.

Dentro del trabajo, se relevaron también doce galerías y mercados del microcentro, y en estos espacios, en comparación con febrero, solo el 42% de los negocios desocupados son de indumentaria. Sin embargo el rubro electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares tiene más participación en las galerías, por el sub rubro celulares y joyería y relojería. Independientemente de los rubros, el porcentaje de desocupación es casi el doble que el general, por lo cual se puede decir que las galerías pueden tener una desocupación más estructural, ya sea por problemas de infraestructura, de costo de alquileres, etcétera. En cuanto a los servicios, de los 107 locales el 24% está desocupado.

En conclusión, el informe destaca: “Con el mismo concepto de la Tasa Natural de Desempleo, que es aquella que representa un nivel de desempleo que no puede ser reducido, y que forma parte de lo que se considera normal en una economía (este nivel suele oscilar entre un 2% y un 5%, y forma parte del desempleo ficcional de la población), se puede decir que la desocupación natural comercial -esto significa cambios de localización del local, renovación de alquileres, arreglos, etcétera- no debería superar el 5%, por lo cual la desocupación promedio del 8,87% que se observa no es grave por el momento. De todos modos hay que estar atentos con galerías, donde con el 16,25% se supera ampliamente la desocupación natural”.

La contraparte

La secretaria de gobierno de Capital, Natacha Eisenchlas, objetó los resultados presentados en el informe de la Federación Económica de Mendoza, asegurando que “este informe realmente nos ha sorprendido mucho por la falta de argumentos. Han relevado 888 comercios en Capital y ellos dicen en la Ciudad, pero en realidad es el microcentro, han tomado algunas calles".

"Esta cantidad de comercios equivalen a 9,8% de los comercios que hay en la Ciudad. Han tomado 30 cuadras, en Capital hay 1.225 cuadras y además han obviado la Arístides, nadie puede desconocer en su sano juicio que la Arístides tiene un actividad comercial enorme. Han obviado la Alameda. Estos olvidos a nosotros nos generan bastantes dudas y creo que decir que este informe se refiere a toda la Ciudad es un engaño”, finalizó Eisenchlas.