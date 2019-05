Frigerio se refirió a la posibilidad de que Macri baje su candidatura

Luego de las declaraciones del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, donde aseguró que no está firme la reelección del presidente Macri, Cambiemos entró en un tembladeral.

La respuesta llegó de la mano del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en un programa de televisión: "Si Macri entiende que hay alguien mejor, analizaría dar un paso al costado".

El funcionario dio esas declaraciones luego de una reunión de la mesa política de Cambiemos: "Están abiertas todas las posibilidades de sumar dirigentes". Ayer por la tarde el presidente de la UCR Alfredo Cornejo destacó que "Urtubey, Schiaretti, Lavagna o Massa podrían contribuir a esa ampliación".

En diálogo con Viviana Canosa en "Nada Personal", que emite Canal 9, Frigerio se refirió al comentario más llamativo que emitió Cornejo en el debate organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham): "No hay que descartar que Macri no sea candidato". En sintonía con el mandatario provincial, Frigerio explicó: "Macri va a hacer lo mejor para la Argentina. Si entiende que hay alguien mejor analizaría dar un paso al costado, no tiene esa necesidad imperiosa de ser candidato."

Sin embargo, sobre la posibilidad que instaló Cornejo de que Macri compita con otros candidatos de Cambiemos en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Frigerio comentó: "No es usual que dentro de un espacio le hagan una interna al Presidente".

"Es importante ampliar la base de sustentabilidad política en Cambiemos para gobernar mejor, es el espacio que hay que fortalecer y cuidar", analizó el funcionario.