Lizana quiere defender el campo desde la intendencia de Rivadavia

Para muchos, en el Este provincial fue agradable saber que esa aguerrida defensora de los pequeños y medianos productores vitivinícolas aspire ser jefa comunal del departamento de Rivadavia. Se trata de Gabriela Lizana, quien aceptó la propuesta justicialista del precandidato a gobernador Alejandro Bermejo para disputar la intendencia al fuerte bastión radical de ese departamento.

Lizana es conocida por su amplia y transparente trayectoria en la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (APROEM). Organismo donde produjo fuertes cinchadas con las últimas administraciones de la provincia y en la que, ejerciendo la presidencia, redobló la defensa del pequeño productor ante los gobiernos de Francisco Pérez y Alfredo Cornejo. Del mismo modo, se le reconoce no tranzar con las corporaciones que, al decir de la productora, se han abusado de los pequeños y medianos productores, punto por los que se ganó la confianza y el respeto de la gente del campo mendocino. Esto último, no solo de la vitivinicultura, sino de otros sectores de la producción agrícola local.

Confiesa que la llevó aceptar la propuesta de Alejandro Bermejo porque “es un momento muy difícil para la producción y es necesario que se asuman lugares para responder con mayor fuerza a las pymes que invierten e irradian fuentes de trabajo. También, porque es necesario proyectar aún más a Rivadavia desde un lugar político que heredé de mi madre, quien militó en el justicialismo para ayudar a la gente”, se sinceró.

El Ciudadano mantuvo diálogo periodístico con la productora vitivinícola, hoy precandidata a intendenta de Rivadavia, Gabriela Lizana, quien habla en primera instancia del por qué aceptó la candidatura: “Durante más de cinco años trabajé incesantemente desde APROEM, tratando que se entienda desde la política las verdaderas necesidades que tiene este sector productivo. Que en Mendoza significa el trabajo de miles de personas, algo que en este tiempo he podido ver cómo lamentablemente se perdieron fuentes de trabajo dejando en puerta un gravísimo problema social, y no solo de política vitivinícola, porque el problema productivo abarca mucho más que la vitivinicultura”, destacó.

Más adelante, con mucha energía y compromiso, la mujer resaltó: “Todo esto que uno ve y vive a diario, me llevó a pensar que quienes no estábamos convencidos en involucrarnos en política, tendríamos que dar un paso adelante. Por eso, la gravedad de la situación requiere que muchos nos empecemos hacer cargo, de la necesidad de asumir un rol protagónico, para que nuestra Argentina salga del camino de pobreza en la que se encuentra hace mucho tiempo”.

Luchar para que terminen los abusos a productores

Cuando se le preguntó el porqué eligió este espacio político, dijo: “Elegí este espacio porque creo que debemos modificar el rumbo en el que vamos. Yo no creo en el que estamos mal, pero vamos bien. Si estamos cada vez peor, entonces vamos mal. Entonces este espacio que se ha transformado en un gran frente amplio que me da la posibilidad de sumar a todos los que quieran trabajar en ese sentido. Más allá, por supuesto, que es una forma de honrar a mi mamá, que fue una gran luchadora peronista por la justicia. Es ahí donde tengo mi corazón, en la defensa del sector más débil. Es lo que me motiva a incorporarme de manera activa a la política”.

“También acepté este desafío por el hecho de haber sido partícipe de un sector productivo, donde he visto los abusos a los productores es que me hace decidirme a estar en este frente que representa esa lucha”, agregó.

Finalmente Gabriela Lizana expresó: “Quiero mostrar lo que se puede hacer desde abajo hacia arriba. Es comenzar desde lo que más quiero, Rivadavia, y aquí plantaremos la primera semilla de una nueva dirección. Haciendo trascender a nuestro departamento en el lugar que se merece. Así vamos a poder mostrar que eso por lo que he luchado, cuando estaba del otro lado del productor, del peón de la pyme, la clase media y por todo lo que luchábamos, ahora lo haremos desde la política”, concluyó.