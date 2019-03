Agustina Burgos, Reina de Ciudad

COMPARTIDOS: 0

El hecho de ser electa en una de las últimas fiestas del calendario vendimial significó para Agustina pasar de su rutina diaria a ser la reina de la Ciudad de Mendoza y a compartir la convivencia con el resto de las candidatas en el hotel Fuente Mayor, en pleno centro de Capital. Hasta allá fuimos y aprovechamos su momento del desayuno para conversar con ella y así conocerla mejor.

Agustina es dueña de una espontaneidad encantadora, incluso después de haber dormido muy pocas horas debido a la cantidad de actividades que las reinas realizan en sus días de convivencia y como antesala de la fiesta más importante de los mendocinos.

Gugui, como la llaman sus amigos, cursó toda su formación primaria y secundaria en el colegio San Jorge, es veterinaria y profesora de danzas, dos pasiones que resume en pocas palabras: “Me vuelven loca los niños y los animales”. Cuando le consultamos por su familia, con total naturalidad cuenta que sus padres se separaron cuando ella tenía 3 años y que ambos (mamá y papá) rehicieron sus vidas, por lo que para ella es una felicidad enorme contar con “cuatro papás”. Además la bella soberana es la menor de cuatro hermanos: “Soy la más chica, la más malcriada”, dice entre risas.

Agustina elige llenar su copa con un buen malbec y a la hora de pedir deseos no lo piensa demasiado: “Deseo que mi familia sea eterna, que no haya más perros callejeros y poder dejar algo importante en cada una de las personas que me rodea”, explica la joven que trabaja en su tesis para poder matricularse como veterinaria, mientras nos cuenta que el hecho de recibirse fue uno de los momentos más importantes de su vida, “un verdadero sueño cumplido”, dice.

Como todos, Agustina también tiene en su vida personas a las cuales admira mucho como su mamá Marilyn: “Mi mamá se la bancó sola e hizo todo para hacerme feliz, además me soluciona todo en tres minuto, incluso, me ha reemplazado en el trabajo. Mi mamá es una genia”, asegura al mismo tiempo que destaca que la admiración hacia una figura masculina tiene que ver con el doctor René Favaloro “porque hizo mucho por la salud y además se la jugó por su país”.

Vendimia

La joven de 24 años se convirtió en la candidata de la Ciudad de Mendoza en la fiesta Ciudad de encuentros, en la que representó a la Cuarta Sección y hoy vive todo este proceso muy feliz, ya que era de las personas que consideraban injusto que la reina de la Capital no pudiese participar de la elección tal y como el resto de los departamentos.

“Vendimia es Mendoza y es por lo que nos conocen en el mundo. Creo que no todos hemos tomado conciencia de lo que significa nuestra fiesta de la Vendimia para el exterior”, dice en relación a una de las fiestas de la cosecha más importantes del planeta y a la cual Agustina solo le agregaría “más cuidado ambiental, porque eso influye directamente en la agricultura”.

La candidata desea que la recuerden como una mujer que hizo feliz a alguien o que dejó algo lindo a su paso. No solamente como una reina más les habla a los habitantes de Capital y a todos aquellos que la recorren a diario: “Me gustaría que estemos orgullosos de la Ciudad que tenemos, que es de todos los mendocinos y por eso tenemos que aprovecharla, pero también respetarla y cuidarla porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos”. Por su parte, y en relación a lo que significan los atributos reales, Agustina expresa: “Creo que como todo gran valor tiene una gran responsabilidad, así que espero poder representar a mi Ciudad de la mejor manera posible”.

La chica a quien le preocupa la falta de cuidado del medio ambiente, el maltrato a los animales y la violencia en todas sus formas, celebra este momento histórico para las mujeres y para la sociedad en general en el que “se están hablando de cosas que antes no se hablaban y en el que nos estamos escuchando más”, aunque reconoce que necesitamos dialogar más y con más respeto, escuchar más al otro y entenderlo. “No todo es blanco o negro en la vida”, asegura quien no considera que los roles puedan estar determinados por el género de una persona. “Hay que autovalorarse y hacer lo que uno pueda”, asegura.

Lo esencial es invisible a los ojos

La joven, que alguna vez fue discriminada, según sus propias palabras por “no cumplir con ciertos estereotipos de belleza”, situación que la puede haber hecho sentir mal, pero solo hasta que uno entiende que “no todo es la imagen”. “Hay cosas que van mas allá. Esas son las que importan”, concluye la reina que ya se imagina trabajando con niños, en lo que respecta a la acción social, ayudando a quienes lo necesiten y también colaborando con los refugios de animales.

Así es Agustina

Edad : 24 años.

: 24 años. Color de cabello : castaño.

: castaño. Color de ojos : celestes.

: celestes. Estudios : Veterinaria y profesora de danzas.

: Veterinaria y profesora de danzas. Representó a: Cuarta Sección.

Dirección periodística: Lourdes Di Silvestri

Producción general: Lourdes Oliva

Fotografía: Delfo y Emmanuel Rodríguez

Edición: José Urrutia

