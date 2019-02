¿Porqué Messi si y Agüero no?

COMPARTIDOS: 0

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dará el fin de semana la lista de convocados para los amistosos de marzo. El 22, ante Venezuela, en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid y el 26, frente a Marruecos, en Tanger.

Hoy, Lionel Messi estaría convocado a ambos partidos, con la mira puesta en la Copa América. Pero Sergio “Kun” Agüero no sería parte de los citados, a pesar del muy buen presente del delantero del Manchester City.

Es injusto que el “Kun” no esté en la lista. Es el delantero más determinante de su equipo con 24 goles en 32 partidos.

La relación entre Agüero y Scaloni no es buena. El vínculo se rompió durante la estadía del seleccionado en Rusia, cuando el actual entrenador era ayudante de campo de Jorge Sampaoli. El exIndependiente era parte del plantel de jugadores. Tuvieron una discusión muy fuerte que casi llegan a las manos. A partir de ese hecho, la relación se cortó y no se dirigieron más la palabra.

En diciembre, Scaloni fue confirmado en su cargo como director técnico de la Mayor. Hace un mes, viajó a Europa para hablar con los posibles citados para los amistosos. Durante ese viaje, charló con su compañero de equipo, Nicolas Otamendi, pero no así con el goleador.

El “Kun” aprovechó la situación para mandarle un mensaje y reunirse para limar asperezas. Tuvieron el conclave, pero en ningún momento el entrenador le dijo al delantero que lo va a citar.

Digamos que la relación no sigue siendo buena. Bueno, el seleccionado sumó a Cesar Luis Menotti, como secretario de Selecciones, quién puede intervenir para ablandar la situación y demostrar con su sabiduría y experiencia a cuestas que, ante todo, primero está la Selección por encima de los nombres.

Sin dudas que a sus 30 años el “Kun” atraviesa el mejor momento de su extensa carrera. Agüero sigue haciendo historia en Inglaterra. Es el tercer mayor goleador extranjero de la Premier Legue. Marcó dos hat-trick en una semana, a Arsenal y a Chelsea, nada menos.

Scaloni no desconoce el presente de Agüero, pero siente que hay un recambio de futbolistas y prefiere continuar por ese camino. Ahora, ¿Por qué si está dispuesto a citar a Messi y no a Agüero? ¿Por qué Ángel Di María también está en la consideración del entrenador y Agüero no? El presente de los tres mejoró mucho como para que, basándose en la actualidad, sean citados a los primeros partidos del 2019. Messi es un jugador de otro planeta que nunca deberá faltar. En cuanto a Di María, el cuerpo técnico entiende que no hay otro jugador de similares características en esa posición. El seleccionado carece de volantes zurdos o extremos por izquierda.

Con respecto al “Kun” hizo muchos méritos para ser tenido en cuenta nuevamente por su presente en el City. Además, fue de los mejores rendimientos argentinos en el último Mundial convirtiendo dos goles. De los pocos futbolistas que terminada la Copa del Mundo salió a aclarar que su etapa no estaba acabada. Al menos, si dependía de él: "Mientras el técnico me siga citando, estaré dispuesto a venir, pero está claro que, por la edad, vienen jugadores atrás que van a pelear por el puesto", sostenía.

Su último partido fue el 30 de junio pasado por los octavos de final de la Copa del Mundo, en la derrota ante Francia por 4 a 3 en Kazán, entrenando al final del partido y marcando el tercer tanto. También, ese día, fue la última participación de Messi con la celeste y blanca.

Scaloni arma la lista de convocados basándose en el presente de cada jugador. Además, de insistir con la renovación que abrió el semestre pasado en su etapa interina. Los históricos ya no aparecen en el horizonte para el técnico, salvo excepciones. La idea de Scaloni es sostener la renovación. Pero hay jugadores que merecen seguir estando. Son los casos de Messi, Agüero, Di María y Otamendi. Seguramente habrá caras nuevas en las próximas convocatorias como Matías Zaracho, Gonzalo Montiel, Darío Benedetto y hasta está la posibilidad de Esteban Andrada, arquero de Boca.

Desde que finalizó el Mundial de Rusia hasta la fecha los números de Messi y Agüero son muy parecidos. El “Kun” disputó 32 partidos e hizo 24 goles: 18 en la Premier Legue, uno en la FA CUP, tres en la Champions Legue y dos goles en la Community Shield, lo que redondea un promedio de un gol cada 91 minutos. Por su parte, Messi jugó 33 encuentros con 33 goles marcados. Dos en la Copa del Rey, 25 en la Liga de España y seis en la Champions Legue. Un promedio de un gol por partido.

¿Por qué Messi sí y Agüero no? Una pregunta que deberá responder Scaloni en caso de que Messi sea citado y Agüero no esté en la lista. Hay un axioma en el fútbol que dice: “A la Selección van los mejores…”. No tengo dudas de que Messi es el mejor del Mundo y que Agüero es el segundo mejor argentino en la élite del futbol mundial. Que los dos tienen mucho más para dar. Que el tren para ellos todavía no pasó. Los dos merecen una nueva oportunidad en la selección, una revancha para amigarse con la celeste y blanca