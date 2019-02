COMPARTIDOS: 0

Con destacada evaluación del estado de la Justicia mendocina, se dio por iniciado el año judicial. Lo hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, quien fue acompañado en el estrado del salón de actos de la Corte por el gobernador Alfredo Cornejo. Acto que contó también con la presencia de los seis ministros de la Corte, miembros del Poder Ejecutivo, legisladores de las dos cámaras del Poder Legislativo, jueces, fiscales de todos los fueros y profesionales de abogacía.

El titular de la Corte hizo un pormenorizado análisis del importante avance de la Justicia con cada reforma que se llevó a cabo en los fueros Penal, Civil, Familiar, Tributario y Laboral. Sobre esto último, destacó una notable disminución de litigiosidad y, en todos los fueros, altos porcentajes de resoluciones rápidas que está mostrando a ese poder del Estado con la rapidez, eficacia y eficiencia que se le reclama desde hace tiempo. De igual modo Nanclares, con cifras en la mano y sin ocultar satisfacción, habló de los avances tecnológicos que está llevando a la Justicia local a ocupar prestigiosos lugares en la Nación y países de la región.

El supremo también mostró importantes objetivos para el año que se ha iniciado como la modalidad de Juicio por Jurado en el Fuero Penal y alcanzar todo el universo digital, como destacado objetivo de la Corte. Fundamentalmente, la humanización de toda acción de jueces y fiscales a la hora de tratar con ciudadanos que fueron a buscar respuestas de la Justicia. Es allí que Nanclares le solicitó al Poder Ejecutivo mayor número de personal, lo que implica, la impresionante reforma que se lleva adelante. El gobernador Cornejo recogió el guante y le respondió al momento de hablar: “Todo ese trascendente avance y esas transformaciones que lleva adelante la Justicia se hicieron durante su Gobierno, que va en beneficio de un ciudadano que no merece que se vuelva a un Estado con planta de personal pública sobredimensionada, por lo que apoyaremos que sean bienvenidos más jueces, más defensores y más fiscales. Y no se aceptará acrecentar la planta de personal administrativo. Seré el primer gobernador de la historia que entregue un Gobierno con menos empleados públicos, que los que recibí”.

El artículo 221 es para la corte un conflicto sustancial importante

Al concluir la ceremonia, El Ciudadano habló sobre la independencia de la Justicia con el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, quien respondió: “Un Estado que no tenga un Poder Judicial independiente tiene un déficit institucional muy importante, máxime ahora que tenemos una judicialización de temas políticos, entonces este poder y la Corte tienen que preservar su independencia”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-20-10-33-10-godoy-cruz-instalo-el-primer-semaforo-con-camara-la-fotomulta-es-de-12-mil

Ante la pregunta si hoy la Corte está acosada por al aparato político provincial, Nanclares puntualizó: “Ese es uno de los temas, y en el mensaje que di dejé en claro que la Suprema Corte de Justicia resolverá con absoluta independencia de cada uno de sus integrantes este conflicto electoral”, y aclaró que “también es un conflicto sustancial muy importante que tiene la interpretación del artículo 221 de la Constitución de la Provincia que habla de cómo reformar o no la Carta Magna. Por lo que hay que observar un conflicto que es estructural y coyuntural. Éste último es el que más nos tiene preocupados y ahí la obligación que tenemos es sacar la resolución que corresponda en el tiempo oportuno. Esencialmente que el proceso electoral sea limpio y transparente”.

Sobre el modo en que debería resolverse, Nanclares puntualizó: “Primero hay que ajustarse al derecho y en ese aspecto hay que tener el criterio político, que tiene que tener el razonamiento político del juez y no el criterio político de las partes que están interesadas en la resolución, salga de una o de otra manera”. Dicho esto y colocando dura predisposición dijo: “Descarto que existan presiones o que los ministros se sientan presionados. Algún ministro puede tener una postura de un color político o diferentes razonamientos jurídicos, pero ninguno de los integrantes de la Corte va a dejarse someter a ese tipo de presiones políticas de ningún partido”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-20-19-22-24-cambiemos-arremetio-contra-el-pj-por-el-rechazo-el-dnu-de-extincion-de-dominio

El tema del artículo 221 se tendría que haber resuelto hace rato

Una de las figuras políticas destacadas en el acto de inicio del año judicial, es el intendente de Luján, Omar De Marchi, quien detalló sobre la fuerte controversia que tiene foco en la Suprema Corte de Justicia y el cruce que tuvo el Gobierno con el fiscal de Estado Fernando Simón.

El dirigente solo se limitó a responder: “Mi posición, tomada hace tiempo, es que las reelecciones de los jefes comunales tiene que ser solo una vez. En tanto, no emitiré análisis sobre lo que opina el fiscal, no sería respetuoso de mi parte. Trato de no entrometerme desde lo institucional con la opinión de un órgano tan importante como es la Fiscalía de Estado”, aseveró De Marchi y agregó: “La cuestión política siempre está latente porque cuando se decide se definen temas que tienen que ver con la política. Aunque soy muy sincero, creo que esto se tendría que haber resuelto hace mucho tiempo y no estar en el medio del proceso electoral con semejante tema por resolverse. La ciudadanía no lo merece”, concluyó.