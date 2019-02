El Rojo y el Cuervo igualaron en el Bajo Flores

COMPARTIDOS: 0

San Lorenzo e Independiente igualaron 0 a 0, en el Bajo Flores, por la decimoséptimafecha de la Superliga en un partido que no tuvo casi emociones.

En los primeros minutos de juego no hubo situaciones claras de gol para ninguno de los dos equipos. El conjunto visitante comenzó a manejar mejor la pelota pero sin ser peligroso en zona ofensiva.

Durante la primera etapa únicamente Independiente tuvo una chance clara de abrir el marcador, a través de Benítez que remató al arco. El arquero del conjunto de Boedo controló la acción. San Lorenzo casi no piso el área del Rojo.

A los 38 minutos de la primera parte los dirigidos por Jorge Almirón tuvieron la chance de adelantarse en el marcador luego de una infracción contra un hombre del Ciclón. El árbitro Diego Abal sancionó penal y el encargado de ejecutar fue Nicolás Blando pero tras el remate Martín Campaña contuvo el disparo.

El comienzo del complemento no fue para nada positivo en Independiente ya que luego de una infracción contra un hombre de San Lorenzo, Emanuel Brítez vio la tarjeta roja. El conjunto de Holan jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos.

Con el correr de los minutos los futbolistas de Holan no sintieron la ausencia del hombre de menos y el partido, como en la primera etapa, no tuvo emociones ni chances de gol. Algún que otro remate de media distancia que no complicaron a los arqueros de ambos conjuntos. San Lorenzo perdió un poco de posesión de juego pero ninguno propuso situaciones de riesgo.

Promediando el segundo tiempo comenzó a aparecer el juego del Cuervo y Gonzalo Castellani probó en dos ocasiones el arco rival. Nuevamente el arquero Martín Campaña se lució y mandó la pelota al córner.

En los últimos minutos de juego el Ciclón intentó de todas maneras conseguir la ruptura del marcador pero Independiente se cerró bien. El hombre de más lo sintió sobre el final el conjunto de Ariel Holan pero los hombres de Almirón no pudieron sacar ventaja.

En la próxima fecha San Lorenzo visitará a Colón, mientras que Independiente recibirá a Unión de Santa Fe. Ambos el próximo sábado.