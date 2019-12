El SUTE pide extender la merienda saludable hasta el 13 de diciembre

El sindicato docente le ha pedido al gobierno que reintegre las raciones de alimentos en todas las escuelas hasta que finalice el ciclo lectivo. Aseguran que desde que se suspendieron las meriendas, creció el ausentismo.

Desde el SUTE aseguran que no es la primera vez que esto pasa. Dicen que las meriendas escolares se cortan dos semanas antes de finalizar las clases, de acuerdo a la versión de los directivos de distintos colegios, sobre todo de escuelas rurales.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-4-8-32-43-cornejo-propone-quitar-el-item-antiguedad-a-jueces-en-condicion-de-jubilarse

Además indicaron que en muchos colegios el nivel de ausentismo aumenta cuando no hay merienda y reclaman la continuidad hasta el fin del ciclo 2019 de las 285 mil raciones que reciben más de mil escuelas de Mendoza.

Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE, manifestó: "Los docentes, celadores y directivos somos los que ponemos la cara en las escuelas cuando viene un nene o una nena y pregunta por qué ahora no comen, por qué no tienen para la merienda, por qué no tienen almuerzo. Empezamos a perder chicos en las últimas semanas que son claves, donde tenemos evaluadores, integradores, las últimas clases de apoyo".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-4-7-48-3-proponen-que-el-estado-mendocino-produzca-aceite-de-cannabis

El gremialista explicó que "nos encontramos con directivos que nos empiezan a contar y es un preocupación de muchos de ellos. Ni decir que en el marco de la crisis económica y social, que no es un secreto para nadie, como se ha acelerado en esta última etapa, esto se siente mucho más que en otros momentos. Esto no es la primera vez que pasa pero ahora el tema emerge con más sensibilidad por el impacto social de la crisis".

"No descubrimos nada si decimos que los gobiernos tuvieron que poner la alimentación en las escuelas, en las zonas más vulneradas para contener chicos y chicas porque la principal causa de ausentismo que reconocen todos los funcionarios de Desarrollo Social es el tema del hambre".