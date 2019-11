Tres ex campeones millonarios confían en el potencial de River

Fernando Cavenaghi confía en el vigente campeón de América de cara a la final de Copa Libertadores de mañana ante Flamengo de Brasil en el Monumental de Lima.

"Confío en este River que es ganador y la historia reciente demuestra que cada vez que tuvo que aparecer lo hizo", dijo Cavenaghi a Télam en el partido de las leyendas de River y Flamengo en el Fan Fest ubicado en la zona costera de San Miguel, Lima.

"Al principio ambos equipos se van a estudiar, pero tenemos mucha confianza en este equipo y el cuerpo técnico que viene dando alegrías constantemente; ojalá se nos dé", expresó el Torito.

"El partido sera difícil como toda final única porque no tenes más que este partido, entonces tenes que dar todo", apuntó el atacante campeón de la Copa Libertadores con River en 2015.

Por su parte, Juan Pablo Sorín aseguró que el club de Núñez está "más acostumbrado a estas finales" en comparación con Flamengo de Brasil.

"River está más acostumbrado a estas finales. Del otro lado vienen con sequía (no obtiene la copa desde 1981) y ojalá sea una noche inspirada para River", manifestó Sorín a Télam.

"La final única es un escenario inédito. Tiene un poco de aroma a Copa América, de Mundial, que llegan las hinchadas, invaden las ciudades y los jugadores quieren saber cómo es la cancha, porque no es tu lugar, tu vestuario y no tenes tiempo de equivocarte, pero es especial", expresó a Télam el ex lateral campeón de la Copa Libertadores con River en 1996.

Sorín, de 43 años, opinó que el adversario de River es "uno de los mejores de Brasil y de América" que mejoró su juego con el arribo del entrenador portugués Jorge Jesus y varios refuerzos de lujo.

"Yo no creo en los favoritismos. Flamengo llega mejor por lo que hizo en el campeonato local y cada vez juega mejor aunque con Vasco da Gama (en el Brasileirao) sufrió mucho en defensa", indicó el ex Argentinos Juniors y Juventus de Italia.

Y por último, Oscar Ruggeri minimizó el rival complejo que el club de Núñez tendrá este sábado y recordó el resultado de la Superfinal del año pasado en Madrid.

"Los hinchas de Flamengo están embalados, como que ya está, pero no lo veo así. Para mí, el partido más difícil de River lo tuvo con Boca, en Madrid, pero como lo ganaron te dicen que el más difícil será el de mañana", señaló Ruggeri en rueda de prensa luego del partido de leyendas en el Fan Fest de Lima.

El Cabezón, campeón de Copa Libertadores y de la Intercontinental con River en 1986, destacó la mentalidad del equipo que dirige Marcelo Gallardo.

"Para ganar la copa necesitás un equipo de hombres, como cuando la ganamos en el 86 que teníamos una presión gigante. No sé si los de Flamengo tienen eso que sí tiene el River de Gallardo", señaló Ruggeri.

Por su parte, el ex delantero colombiano Juan Pablo Ángel remarcó que River tiene "experiencia en esta clase de partidos" y que Flamengo es un equipo "con mucho gol".

Desde su punto de vista, el campeón saldrá de quien cometa "menos errores, con mucha concentración".