El kirchnerismo no se presentó a debatir proyecto de ley de Ficha limpia

El Frente de Todos no dio quórum esta tarde en la sesión especial de la Cámara de Diputados convocada por Cambiemos para debatir el proyecto de ley de “Ficha limpia”, que busca impedir que quienes tengan delitos de corrupción en su contra puedan presentarse como candidatos políticos.

Desde el oficialismo hubo 101 asistencias, de los legisladores del interbloque Cambiemos, mientras que de las fuerzas opositoras solo asistieron diputados de Consenso Federal: Graciela Camaño, Marco Lavagna y Pablo Kosiner, entre otros, explica Nexofin.

Incluso la diputada Elisa Carrió, quien anunció hace meses que se alejaba de la política y que renunciaría a su banca en marzo, asistió especialmente a este llamado.

Ante la ausencia de los diputados opositores en la Cámara baja, Pablo Tonelli, del PRO, expresó: “Lamentamos la ausencia de los demás bloques. Hoy en día para que alguien no pueda ser candidato es necesario que la sentencia quede firme. Eso requiere una sentencia de la Corte Suprema y un trámite que suele durar décadas. Con este proyecto daríamos un gran paso en la lucha contra la corrupción”.

Por su parte, la diputada radical Brenda Austen lanzó vía Twitter un contundente mensaje acompañado de una imagen en donde se pueden ver las bancas vacías del Frente de Todos. “Ahí en estas bancas vacías debería estar sentado el Frente de Todos dando quórum para la Sesión de Ficha Limpia. Pero no. Combatir la corrupción no es su fuerte“, manifestó.

Ahi en estas bancas vacías debería estar sentado el Frente de Todos dando quorum para la Sesión de #FichaLimpia. Pero no. Combatir la corrupción no es su fuerte. No vuelven mejores. pic.twitter.com/KAgdSR4Ocb — Brenda Austin (@brendalisaustin) November 21, 2019

Elisa Carrió, fiel a su estilo, apuntó directo a la vicepresidenta electa Cristina Kirchner: “Lo que pasa es que acá no se aplica el derecho. En consecuencia, hay personas que no deberían haber sido elegidas por estar en pedido de prisión preventiva, me refiero a la ex presidenta”.