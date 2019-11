El hizo oficial la destitución de Mauricio Pochettino.

El técnico argentino dejó de ser entrenador de los 'spurs' después de seis temporadas en las que consolidó al equipo londinense en la zona Champions de la Premier llevándoles a la última final de la Liga de Campeones, perdida ante el Liverpool en el Wanda. Sin embargo, el irregular arranque de temporada (el Tottenham está decimocuarto, a 11 puntos de la zona Champions y a 20 del lider, sumado a que no ganan desde septiembre en la Premier) precipitó su salida.

El presidente de Tottenham, Daniel Levy, explicó en el comunicado oficial que los "resultados fueron decepcionantes" tanto en el final de la última temporada y en el inicio de la presente pero remarcó que "Mauricio y su cuerpo técnico serán siempre parte" de la historia del club.

Mientras tanto en Boca se espera que llegue diciembre para que así haya un nuevo escenario en el que se definirá el futuro del club. Las elecciones marcarán en curso a seguir y Alfaro no seguiría en la institución de La Ribera. De todos modos, esa cuestión la deberán definir los vencedores de los comicios.

El Lechuga es un DT que no termina de identificarse con el club y que su filosofía de juego austera, llevó a que muchos hinchas no estuvieran conformes con el juego del equipo. Además, le tocó vivir una nueva caída ante el Millonario en instancias de semifinales de la Copa Libertadores. Un "golpe al hígado" del hincha que no queda solo en lo deportivo, sino en el amor por los colores.

Desde que Alfaro se puso la del DT, Boca obtuvo la Supercopa Argentina 2019 y se encuentra puntero el campeonato local. Los logros no alcanzan para ilusionar, hablando en términos generales, a un hincha que quedó eliminado con River en la actual Copa Libertadores, perdió la final de la Copa de la Superliga ante Tigre, un equipo descendido y que en su juego diario no parece encontrar un 11 titular y firme que convierta goles y a la vez tenga solidez defensiva (el lado más piropeable de igual forma en la 'Era Alfaro').

En Boca Juniors, hay una innegable danza de nombres que suenan para llegar al club y dirigir al plantel. Muchos sin embargo, ponen énfasis en que sea quien sea, debe ser una persona de mucho carácter, "currículum" y con una idea de juego clara. El "horno no está para bollos", dan a entender desde todas las facciones que conforman la política del club.

Los hinchas han pedido a Pochettino y hasta impulsaron un hashtag que está siendo de lo más comentado en Twitter. #PocheaBoca es el utilizado, aunque es más una movida en redes, que una realidad que pueda pensarse seriamente.

Mauricio Pochettino es un hombre que entra holgado en la nómina de candidatos. ¿Aceptará venir a Boca?