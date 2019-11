El PJ le pidió al Gobierno en el Senado que "dé asilo" a dirigentes bolivianos

El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Carlos Caserio, pidió hoy al Gobierno que "dé asilo a los dirigentes que han sido perseguidos" en Bolivia, tras advertir que les fue "negado" a algunos de ellos.

Durante la sesión de la Cámara alta para debatir sobre la caída de Evo Morales como presidente de Bolivia, el senador cordobés se refirió al manejo diplomático en materia de asilo político.

En este sentido, le pidió al Gobierno que "dé asilo a los dirigentes que han sido perseguidos y tengan la posibilidad de salir de Bolivia" y agregó: "En la Embajada Argentina en ese país había dirigentes pidiendo asilo y, por la información que manejo, está ha sido negada".

De esta manera se refirió al trascendido de que la Cancillería le negó asilo diplomático a cuatro funcionarios del gobierno de Morales en la Embajada Argentina en Bolivia, lo cual luego de rechazado por la Cancillería.

n el marco de esa discusión, la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado sostuvo que hay dos funcionarios con asilo -el ex ministro de Gobierno Carlos Romero y la ex ministra de Planificación Mariana Prado- y agregó que "es mentira que no se le haya dado asilo a Evo Morales y tampoco lo solicitó".

También afirmó que "es mentira que en algún momento se haya pedido por parte de Evo Morales la solicitud de utilizar el espacio aéreo y se haya negado".